I pronostici di martedì 3 novembre: ritorna la Champions League

I pronostici di martedì 3 novembre, riecco la coppa dalle grandi orecchie con la quarta giornata della League Phase. Due le italiane in campo, Inter e Roma.
Ritorna la Champions League con il primo lotto di partite della quarta giornata di League Phase. Due le squadre italiane impegnate questa sera, entrambe in trasferta. Parliamo di Inter e Roma: i nerazzurri, dopo le sberle prese nel derby con il Milan che hanno messo fine all’imbattibilità in campionato, sono chiamati a reagire su un campo sempre ostico per le formazioni della nostra Serie A come il De Kuip di Rotterdam, la casa del Feyenoord, primo in classifica in Eredivisie; i giallorossi, invece, proveranno ad infierire sul disastroso Manchester United nel tempio di Old Trafford contro un avversario che appare in caduta libera.
Per quanto riguarda l’Inter, il quadro è quello di una sfida tra una squadra che deve ritrovare certezze e un’altra che produce molto lì davanti, ma che lascia spesso spazi alle proprie spalle. Il segno Gol dovrebbe uscire senza problemi: il Feyenoord, del resto, ha dimostrato di poter segnare con continuità anche contro avversari di livello, mentre l’Inter dovrà necessariamente alzare il proprio rendimento in termini offensivi per migliorare la posizione nella maxi-classifica (soltanto tre punti per la Beneamata) e voltare pagina dopo la deludente stracittadina.
Anche la Roma ha un’occasione concreta per conquistare un risultato importante in Inghilterra e scacciare definitivamente i fantasmi del 7-1 del 2007. La squadra di Gasperini può sfruttare le incertezze degli avversari, sprofondati verso la zona retrocessione in Premier League, e puntare al successo esterno. Immaginiamo un risultato positivo da parte dei capitolini in una gara da almeno due reti complessive.
Pronostici: la scelta del Veggente
• X2+OVER 1.5 in Manchester United-Roma, Champions League, ore 21:00
Vincenti
- NEWPORT COUNTY (in Newport County-Crystal Palace U21, EFL Trophy, ore 20:00)
- LASK LINZ (in LASK Linz-Slovan Bratislava, Champions League, ore 21:00)
- BODØ/GLIMT O PAREGGIO (in Bodø/Glimt-Lille, Champions League, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Galatasaray-Stoccarda, Champions League, ore 18:45
- Rotherham-Newcastle U21, EFL Trophy, ore 20:00
- Feyenoord-Inter, Champions League, ore 21:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Atletico Madrid-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00
- Villarreal-PSG, Champions League, ore 21:00
- Barcellona-Aston Villa, Champions League, ore 21:00
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 7.55 GOLDBET; 7.67 SPORTBET; 7.55 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1+GOL in Birmingham-Millwall, Championship, ore 21:00
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