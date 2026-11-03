Pronostico Villarreal-PSG: emergenza infortuni

Villarreal-PSG è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Villarreal prova a mettere i bastoni tra le ruote al PSG, che nelle prime tre giornate di questa Champions League ha lasciato soltanto le briciole agli avversari. I parigini sono a punteggio pieno dopo aver battuto Slovan Bratislava, Manchester City e Barcellona, segnando complessivamente 14 gol. Gli spagnoli, invece, hanno raccolto tre punti: al successo sul Napoli si aggiungono le sconfitte contro Borussia Dortmund e Liverpool.

Il Sottomarino Giallo, insomma, finora ha divertito senza trovare la necessaria continuità. Il 3-1 rifilato agli azzurri nell’unica gara casalinga europea rappresenta un buon punto di partenza, ma lontano dalla Cerámica sono arrivati due passi falsi, entrambi in partite ricche di reti: 3-2 in Germania e 4-3 ad Anfield. Il bilancio racconta di un attacco produttivo e di una difesa ancora troppo vulnerabile: otto gol realizzati e altrettanti incassati in appena tre giornate.

Anche l’ultimo impegno di campionato ha lasciato l’amaro in bocca alla squadra di Iñigo Pérez, sorpresa in casa dall’Espanyol (0-1). Una frenata dopo le vittorie contro Valencia e Manacor, quest’ultima in Coppa del Re. Il PSG arriva invece dal netto 5-1 sul campo del Le Havre: un altro segnale della pericolosità di una squadra che riesce a trovare soluzioni offensive anche quando mancano alcuni dei suoi uomini più attesi.

Assenze pesanti

L’infermeria condiziona le scelte dei due allenatori.Il Villarreal deve fare a meno di Akhomach, Alassane, Foyth e Gerard Moreno. Nel tridente previsto spazio quindi a Buchanan, Moleiro e Mikautadze, con Gueye e Santi Comesaña a dare sostanza al centrocampo insieme a Saliba.

Non se la passa meglio Luis Enrique: il PSG si presenta senza Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos e Nuno Mendes. Quattro assenze che toccano sia la costruzione offensiva sia gli equilibri difensivi. Davanti a Safonov sono attesi Hakimi, Zabarnyi, Pacho e Hernández; in attacco toccherà ad Akliouche, Ferran Torres e Doué. Il punto di riferimento resta il centrocampo, dove João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz offrono qualità nella gestione del pallone. Occhio soprattutto a Vitinha: il portoghese ha segnato nelle sue ultime due presenze in Champions e, con un’altra rete, raggiungerebbe Deco a quota 13 nella competizione principale.

Come vedere Villarreal-PSG in diretta tv e streaming

La sfida tra Villarreal e PSG è in programma martedì alle 21:00 all’Estadio della Ceramica, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Non ci sono precedenti UEFA tra le due squadre. Il Villarreal ha però vinto tre delle ultime quattro partite europee contro avversarie francesi: un dato che invita a non sottovalutare i padroni di casa. Dall’altra parte pesa la continuità del PSG, imbattuto nelle ultime 13 gare di Champions League, con nove vittorie e quattro pareggi: una striscia che ha eguagliato il record del club. Le assenze suggeriscono prudenza sul margine del possibile successo ospite, ma il centrocampo parigino sembra avere gli strumenti per prendere il controllo della partita.

Il Villarreal può trovare occasioni attaccando gli spazi lasciati sulle fasce e mettendo alla prova una difesa priva di due titolari importanti. Il Veggente punta sul successo del PSG in una partita con entrambe le squadre a segno.

Le probabili formazioni di Villarreal-PSG

VILLARREAL (4-3-3): Gulácsi; Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Saliba, Gueye, Santi Comesaña; Buchanan, Moleiro, Mikautadze.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernández; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Akliouche, Ferran Torres, Doué.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2