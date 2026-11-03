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Pronostico Porto-Napoli: grande occasione tra emergenza infortuni e morale sotto i piedi

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Porto-Napoli è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La sfida con il Porto dell’italiano Francesco Farioli arriva in una settimana delicatissima per il Napoli, che non riesce ancora ad uscire definitivamente dalla crisi. Domenica scorsa la sconfitta per 2-0 nello scontro diretto contro una Juve in grande difficoltà ha gettato di nuovo nello sconforto tutto l’ambiente, con gli azzurri che per l’ennesima volta in questa prima parte della stagione hanno mostrato limiti evidenti, sia in fase di possesso che di non possesso, non riuscendo mai realmente ad impensierire la difesa bianconera (0.52 xG). Una discontinuità di rendimento preoccupante che non si può attribuire solo alle assenze, sempre numerose.

Anguissa
Pronostico Porto-Napoli: grande occasione tra emergenza infortuni e morale sotto i piedi (AnsaFoto) – Ilveggente.it

In campionato il Napoli è lontanissimo dagli obiettivi che si era prefissato a inizio stagione: partenopei ottavi, con 14 punti ottenuti in 10 giornate (4 vittorie, altrettante sconfitte e 2 pareggi) e già a -9 dal quarto posto e addirittura a -14 dalla Lazio capolista.

In Champions League le cose non vanno meglio. Dopo aver perso le prime due con Arsenal (0-1) e Villarreal (3-1), la squadra guidata da Massimiliano Allegri ha conquistato i primi punti battendo il Bodo/Glimt al “Maradona” al termine di un pirotecnico 4-3 in cui è emersa la mancanza di equilibrio.

Porto a caccia dei primi punti

E adesso arriva la complicata trasferta del Do Dragao, contro un avversario che finora le ha perse tutte e tre e che è obbligato a fare punti per provare a rientrare tra le prime 24 della maxi-classifica.

I giocatori del Porto
Pronostico Porto-Napoli: grande occasione tra emergenza infortuni e morale sotto i piedi (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Porto che sta letteralmente dominando la Liga Portugal – primo posto e punteggio pieno dopo 10 turni – in Champions fa molta fatica. Lo stesso Farioli, dopo la sconfitta interna con il PSV Eindhoven (0-1) di due settimane fa, ha ribadito che a certi livelli ogni errore può essere fatale e che non si possono sprecare così tante occasioni.

In patria, dicevamo, il tecnico italiano non ha di questi problemi. Nel weekend i suoi hanno spazzato via l’Estoril con un nettissimo 4-0, portando a 25 il bottino dei gol segnati e collezionando l’ennesimo clean sheet (appena 4 reti incassate). Contro il Napoli non ci saranno gli infortunati William Gomes e Pietuszewski, ma per il resto Farioli potrà schierare i migliori: a centrocampo spazio ai gioiellini Froholdt e Gabri Veiga (quest’ultimo obiettivo del Napoli qualche anno fa, poi finito a sorpresa in Arabia), mentre in attacco André Silva sarà coadiuvato da Pepê e Sainz sulle fasce. Tra gli azzurri, invece, si contano la bellezza di 11 indisponibili. Se nessuno dovesse recuperare, Allegri avrebbe a disposizione soltanto 13-14 calciatori utilizzabili, compresi i due portieri. A questo punto non sarebbe da escludere il passaggio al 3-5-2, con il rientrante Hojlund e Giovane in attacco e Politano e Lang esterni a tutta fascia.

Come vedere Porto-Napoli in diretta streaming

La sfida Porto-Napoli è in programma mercoledì alle 21:00 all’Estadio do Dragao di Porto, in Portogallo. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

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Il pronostico

La necessità di fare punti potrebbe spingere i lusitani a cercare una vittoria con grande determinazione. Il fattore campo rappresenta un ulteriore elemento a favore: il Porto ha perso soltanto 4 delle ultime 20 gare casalinghe nelle coppe europee contro squadre italiane e non viene sconfitto da sei incontri. Il Napoli, di contro, vanta un ottimo bilancio complessivo contro le portoghesi in Champions League, con cinque vittorie in sei partite, ma il dato va contestualizzato. Questa volta si presenta in Portogallo con una rosa ridotta e una condizione tutt’altro che rassicurante.

Il Porto parte dunque con un vantaggio evidente sul piano della condizione, della continuità e delle alternative a disposizione. La squadra di Farioli ha dimostrato di essere particolarmente efficace in casa e può sfruttare le difficoltà di un Napoli che concede troppo e fatica a trovare equilibrio. La soluzione che consigliamo è la combo 1X+Over 1.5 ma per chi vuole alzare la quota puntando su un successo dei padroni di casa può virare sull’1+Over 1.5.

Le probabili formazioni di Porto-Napoli

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Sanusi; Rosario, Froholdt, Gabri Veiga; Pepê, André Silva, Borja Sainz.
NAPOLI (3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; Giovane, Lucca.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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