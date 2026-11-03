Pronostico Porto-Napoli: grande occasione tra emergenza infortuni e morale sotto i piedi

Porto-Napoli è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La sfida con il Porto dell’italiano Francesco Farioli arriva in una settimana delicatissima per il Napoli, che non riesce ancora ad uscire definitivamente dalla crisi. Domenica scorsa la sconfitta per 2-0 nello scontro diretto contro una Juve in grande difficoltà ha gettato di nuovo nello sconforto tutto l’ambiente, con gli azzurri che per l’ennesima volta in questa prima parte della stagione hanno mostrato limiti evidenti, sia in fase di possesso che di non possesso, non riuscendo mai realmente ad impensierire la difesa bianconera (0.52 xG). Una discontinuità di rendimento preoccupante che non si può attribuire solo alle assenze, sempre numerose.

In campionato il Napoli è lontanissimo dagli obiettivi che si era prefissato a inizio stagione: partenopei ottavi, con 14 punti ottenuti in 10 giornate (4 vittorie, altrettante sconfitte e 2 pareggi) e già a -9 dal quarto posto e addirittura a -14 dalla Lazio capolista.

In Champions League le cose non vanno meglio. Dopo aver perso le prime due con Arsenal (0-1) e Villarreal (3-1), la squadra guidata da Massimiliano Allegri ha conquistato i primi punti battendo il Bodo/Glimt al “Maradona” al termine di un pirotecnico 4-3 in cui è emersa la mancanza di equilibrio.

Porto a caccia dei primi punti

E adesso arriva la complicata trasferta del Do Dragao, contro un avversario che finora le ha perse tutte e tre e che è obbligato a fare punti per provare a rientrare tra le prime 24 della maxi-classifica.

Il Porto che sta letteralmente dominando la Liga Portugal – primo posto e punteggio pieno dopo 10 turni – in Champions fa molta fatica. Lo stesso Farioli, dopo la sconfitta interna con il PSV Eindhoven (0-1) di due settimane fa, ha ribadito che a certi livelli ogni errore può essere fatale e che non si possono sprecare così tante occasioni.

In patria, dicevamo, il tecnico italiano non ha di questi problemi. Nel weekend i suoi hanno spazzato via l’Estoril con un nettissimo 4-0, portando a 25 il bottino dei gol segnati e collezionando l’ennesimo clean sheet (appena 4 reti incassate). Contro il Napoli non ci saranno gli infortunati William Gomes e Pietuszewski, ma per il resto Farioli potrà schierare i migliori: a centrocampo spazio ai gioiellini Froholdt e Gabri Veiga (quest’ultimo obiettivo del Napoli qualche anno fa, poi finito a sorpresa in Arabia), mentre in attacco André Silva sarà coadiuvato da Pepê e Sainz sulle fasce. Tra gli azzurri, invece, si contano la bellezza di 11 indisponibili. Se nessuno dovesse recuperare, Allegri avrebbe a disposizione soltanto 13-14 calciatori utilizzabili, compresi i due portieri. A questo punto non sarebbe da escludere il passaggio al 3-5-2, con il rientrante Hojlund e Giovane in attacco e Politano e Lang esterni a tutta fascia.

Come vedere Porto-Napoli in diretta streaming

La sfida Porto-Napoli è in programma mercoledì alle 21:00 all’Estadio do Dragao di Porto, in Portogallo. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “1X+Over 1.5” è quotata a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.58 su Sportbet. La combo “1+Over 1.5” è quotata invece a 2.25 su Goldbet e Lottomatica e a 2.29 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

La necessità di fare punti potrebbe spingere i lusitani a cercare una vittoria con grande determinazione. Il fattore campo rappresenta un ulteriore elemento a favore: il Porto ha perso soltanto 4 delle ultime 20 gare casalinghe nelle coppe europee contro squadre italiane e non viene sconfitto da sei incontri. Il Napoli, di contro, vanta un ottimo bilancio complessivo contro le portoghesi in Champions League, con cinque vittorie in sei partite, ma il dato va contestualizzato. Questa volta si presenta in Portogallo con una rosa ridotta e una condizione tutt’altro che rassicurante.

Il Porto parte dunque con un vantaggio evidente sul piano della condizione, della continuità e delle alternative a disposizione. La squadra di Farioli ha dimostrato di essere particolarmente efficace in casa e può sfruttare le difficoltà di un Napoli che concede troppo e fatica a trovare equilibrio. La soluzione che consigliamo è la combo 1X+Over 1.5 ma per chi vuole alzare la quota puntando su un successo dei padroni di casa può virare sull’1+Over 1.5.

Le probabili formazioni di Porto-Napoli

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Sanusi; Rosario, Froholdt, Gabri Veiga; Pepê, André Silva, Borja Sainz.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; Giovane, Lucca.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1