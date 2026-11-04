Pronostico Sparta Praga-Bournemouth: nove in tre match, ma non è finita qui

Sparta Praga-Bournemouth è una partita di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Tre vittorie su tre, nove gol realizzati e nessuno subito nelle ultime due partite: il Bournemouth si presenta in Europa League con numeri decisamente interessanti. Dopo aver superato Real Sociedad e Sturm Graz, gli inglesi hanno travolto anche il Milan, conquistando il terzo posto nella classifica della fase campionato. La trasferta di Praga rappresenta un’altra occasione per consolidare una posizione di prestigio e avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione.

Lo Sparta Praga ha invece raccolto quattro punti nelle prime tre giornate: il successo all’esordio contro l’Ararat-Armenia aveva fatto pensare a un percorso europeo promettente, ma il pareggio con il Lillestrøm e la sconfitta contro l’Olympiacos hanno ridimensionato le aspettative. Anche in campionato la squadra ceca non sta vivendo il suo momento migliore: è ai piedi del podio, a otto lunghezze dalla capolista Slavia Praga, e nell’ultimo turno ha rallentato contro i Bohemians.

Il Bournemouth ha attraversato una fase iniziale complicata in Premier League, ma ha saputo reagire con tre vittorie consecutive contro Sunderland, Manchester United e Leeds. La squadra di Marco Rose è così risalita fino al settimo posto, a quattro punti dalla zona Champions. Il momento degli inglesi è decisamente positivo e non riguarda soltanto il rendimento europeo: anche in campionato i risultati stanno dando ragione alla formazione ospite. Lo Sparta può sfruttare il fattore campo, ma dovrà fare i conti con un avversario che sembra aver trovato continuità e fiducia.

Come vedere Sparta Praga-Bournemouth in diretta tv e streaming

Sparta Praga-Bournemouth si gioca giovedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 256). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Bournemouth arriva a questa trasferta con numeri decisamente migliori: tre vittorie su tre in Europa League e una serie positiva anche in campionato. Lo Sparta Praga può sfruttare il sostegno del proprio pubblico, ma nelle ultime uscite non ha mostrato la stessa continuità degli inglesi.

La scelta è la vittoria del Bournemouth, in quanto la formazione ospite ha dimostrato di poter competere con avversarie di livello e il successo contro il Milan rappresenta un segnale importante. In questo momento i Cherries sembrano avere qualcosa in più per continuare la propria corsa europea.

Le probabili formazioni di Sparta Praga-Bournemouth

SPARTA PRAGA (4-2-3-1): Surovčík; Hoever, Guddal, Mbe Soh, Vitályos; Mannsverk, Sochurek; Jurásek, Vydra, Alcócer; Brunes.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrović; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Christie; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2