Pronostico Celtic-Besiktas: c’è un dato che sorprende

Celtic-Besiktas è una partita di Europa League e si gioca giovedì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Celtic è chiamato a una reazione immediata: tre partite europee, altrettante sconfitte e nessun punto in classifica. Dopo i ko contro Ferencvaros, Benfica e Celta Vigo, gli scozzesi sono scivolati al trentacinquesimo posto e hanno ormai pochissimo margine per rimettere in piedi il proprio percorso. Una situazione decisamente diversa da quella del campionato nazionale, dove continuano invece a occupare la vetta con quattro punti di vantaggio sui Rangers.

Anche in Scozia, però, qualcosa si è inceppato. Dopo le vittorie contro Motherwell, Hearts e Hibernian, sono arrivati il pareggio con il Dundee United e la sconfitta contro il Falkirk; il Celtic ha quindi perso un po’ di brillantezza proprio nel momento in cui avrebbe bisogno di ritrovare certezze. Il sostegno del pubblico di Glasgow resta un elemento importante, ma da solo non basterà a risolvere le difficoltà mostrate in Europa.

Il Beşiktaş arriva invece con un bilancio continentale decisamente più convincente: sette punti conquistati grazie alle vittorie contro Marsiglia e Hoffenheim e al pareggio con il Crystal Palace. Anche in campionato i turchi sono ai piedi del podio, sebbene il distacco dalla capolista Galatasaray sia già di sei lunghezze. Dopo la sconfitta contro il Trabzonspor, sono arrivati il successo sull’Istanbul Basaksehir e il pareggio con il Kasimpasa. La squadra ospite non è imbattibile, ma ha mostrato maggiore continuità europea e può sfruttare le difficoltà degli scozzesi per consolidare la propria posizione.

Come vedere Celtic-Besiktas in diretta tv e streaming

Celtic-Besiktas si gioca giovedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 256). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Celtic ha il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico, ma il rendimento europeo degli scozzesi è finora troppo deludente per concedere loro piena fiducia. Il Besiktas ha raccolto sette punti e ha dimostrato di poter competere con avversarie di buon livello, anche lontano da Istanbul.

La scelta è la vittoria del Besiktas. Gli ospiti hanno maggiore continuità e arrivano a Glasgow con una classifica decisamente più rassicurante. Il Celtic potrebbe trovare qualche motivazione in più davanti ai propri tifosi, ma i turchi hanno le qualità necessarie per portare a casa il risultato.

Le probabili formazioni di Celtic-Besiktas

CELTIC (4-2-3-1): Johnstone; Donovan, Murray, Scales, Tierney; McGregor, Baur; Hassan, Nygren, Osmand; Durán.

BESIKTAS (4-1-4-1): Nübel; Bulut, Djaló, Topçu, Murillo; Ndidi; Yılmaz, Fakili, Özcan, Trossard; Hyeon-gyu Oh.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2