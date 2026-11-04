I pronostici di mercoledì 4 novembre: Champions League, Europa League e Championship

I pronostici di mercoledì 4 novembre, il Como di Cesc Fabregas non sta soffrendo il doppio impegno e sogna la prima gioia europea fuori casa. Rischia invece il Napoli in Portogallo.

Chi pensava che il Como, alla sua prima partecipazione alla massima competizione continentale, potesse non essere all’altezza della Champions League, è stato costretto a ricredersi. Nelle prime tre giornate della League Phase la squadra di Cesc Fabregas è quella che ha totalizzato più punti tra le italiane, 6, grazie alle roboanti e storiche vittorie casalinghe con Lipsia e Manchester United. Il neo rimane il KO in trasferta con il Feyenoord, ma un passo falso c’era da aspettarselo dovendo far fronte a tutti questi impegni ravvicinati. Seppur talentuoso e con un sistema di gioco ormai rodatissimo, il Como deve mettere in conto qualche sconfitta, forse anche “salutare” all’interno del suo percorso di crescita.

Reduci da quattro successi consecutivi in campionato – l’ultimo di misura contro il fanalino di coda Venezia – che li hanno proiettati al quarto posto, i lariani ora vanno a caccia della prima gioia europea fuori casa. Nella trasferta di Lens, tuttavia, non mancano le insidie: i transalpini, nonostante vengano dalla deludente prestazione nel derby con il Lille, restano un avversario da non prendere sotto gamba, soprattutto in casa. Nelle sei precedenti gare contro formazioni italiane, infatti, hanno fatto registrare 4 vittorie e 2 sconfitte.

Alcuni dati suggeriscono una partita potenzialmente ricca di occasioni. Il Como ha sempre segnato per primo e trovato la via del gol nel primo tempo nelle tre gare disputate in Champions League, mentre tutte le sue partite europee stagionali hanno prodotto almeno 5 reti complessive. Anche il rendimento difensivo del Lens suggerisce un match movimentato. La formazione transalpina ha incassato gol in tutte le dodici partite disputate in questa stagione. Numeri che si inseriscono in un quadro più ampio: 9 delle ultime 12 gare del Lens e 8 delle 13 del Como hanno superato la soglia dei 2.5 gol.

L’altra italiana impegnata oggi è il Napoli, nuovamente precipitato nella crisi dopo il KO di domenica scorsa con la Juventus. A Porto, contro una squadra ancora a 0 punti, gli azzurri – peraltro decimati dalle assenze – potrebbero vivere una serata non semplicissima.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 2+MULTIGOL 3-6 in AEK Atene-Real Madrid, Champions League, ore 18:45

Vincenti

LIVERPOOL (in Fenerbahçe-Liverpool, Champions League, ore 18:45)

(in Fenerbahçe-Liverpool, Champions League, ore 18:45) PORTO O PAREGGIO (in Porto-Napoli, Champions League, ore 21:00)

(in Porto-Napoli, Champions League, ore 21:00) VIKING (in Viking-Sabah, Champions League, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Cardiff-West Ham , Championship, ore 20:45

, Championship, ore 20:45 PSV Eindhoven-Club Brugge , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Lipsia-Manchester City, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Oxford United-Reading , League One, ore 20:45

, League One, ore 20:45 Lens-Como , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Borussia Dortmund-Betis, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 7.67 GOLDBET; 8.51 SPORTBET; 7.67 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Rennes-Olympiakos, Europa League, ore 16:30