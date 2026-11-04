Pronostico Real Sociedad-Lione: c’è un fattore che farà la differenza

Real Sociedad-Lione è una partita della quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sarà Jorge Maciel a guidare il Lione in questa trasferta sul campo della Real Sociedad. Come sappiamo Paulo Fonseca è pronto a volare in Portogallo e sedersi sulla panchina dello Sporting. Ha vinto in campionato, si è messo a piangere, e ha saluto l’ex tecnico del Milan. Una situazione incredibile nel cuore della stagione.

Ovvio che sarà un fattore, oseremmo dire determinante, in questo match della quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League. Soprattutto perché la Real Sociedad, di questi scossoni, non ne ha proprio avuti. Anzi i baschi (che vengono dalla sconfitta sul campo del Bilbao, che ci può stare) possono approfittarne assolutamente sistemando una classifica (che per ora dice solamente quattro punti, due in meno dei francesi) e mettere così quasi in cassaforte, almeno, la possibilità di giocarsi gli spareggi.

Sono datati gli scontri diretti, gli ultimi due hanno 13 anni e in quelle occasioni ha sempre vinto la formazione spagnola senza nemmeno subire una rete. Ora, in questo caso, almeno un gol il Lione lo dovrebbe riuscire a fare. Ma come detto l’addio di Fonseca è stato un colpo troppo grosso per far passare tutto liscio in questo modo.

Come vedere Real Sociedad-Lione in diretta tv e streaming

La sfida Real Sociedad-Lione è in programma giovedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Max (canale 206) e Sky Sport (canale 251) attraverso il canale tematico Diretta Gol Europa. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Per quello che vi abbiamo raccontato prima è evidente che la Real Sociedad possa riuscire nel colpaccio. Così come è evidente che il Lione possa pagare fortemente le conseguenze dell’addio di Fonseca. Gara da gol. Ma colpaccio spagnolo.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Lione

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Arambarru, Martin, Sarr, Gomez; Guedes, Gorrotxategi, Soler, Barrenetxea; Sucic, Oyazarbal.

LIONE (4-3-3): Greif; Atekhame, Bacher, Niakhate, Abner; Bidstrup, Tessmann, Tolisso; Duranville, Nuamah, Nakamura.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1