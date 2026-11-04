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Pronostico Bayer Leverkusen-Marsiglia: uno zero si schioda

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Bayer Leverkusen-Marsiglia è una partita della quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Marsiglia ha perso 10 degli ultimi 12 confronti contro delle formazioni tedesche. E la squadra di Genesio, che avrebbe assoluto bisogno e disperato di punti visto che è ferma a quota zero in questa manifestazione, ad oggi non pare in grado di poter mettere in difficoltà i padroni di casa che invece ne hanno vinte tre su tre.

Pronostico Bayer Leverkusen-Marsiglia
Pronostico Bayer Leverkusen-Marsiglia: uno zero si schioda (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Anche perché davanti, il Leverkusen, ha davvero dei numeri straordinari: parliamo della squadra che ha calciato più volte (72) e che ha pure centrato i pali (33). Una macchina da guerra vera e propria. E, tra le altre cose, i tedeschi sono gli unici che dopo tre giornate non hanno subito nemmeno un gol.

Non crediamo che questo zero possa rimanere fermo così alla fine di questi 90minuti. Ma poco importa al Bayer che ha come unico e solo obiettivo quello di fare altri tre punti e di fatto chiudere in maniera anticipata il discorso qualificazione. Con il punteggio pieno dopo 4 giornate è sicuro che nella peggiore delle ipotesi si faranno i playoff, ma ci sono ottime possibilità poi di evitarsi anche lo spareggio. Per il Marsiglia in Europa invece è notte fonda. Dopo un avvio complicato in stagione i marsigliesi nelle ultime settimane hanno fatto vedere qualcosa ma per tornare al ritmo che ha sempre abituato serve del tempo. E contro una squadra pronta come quella di casa non esiste proprio, il tempo.

Come vedere Bayer Leverkusen-Marsiglia in diretta tv e streaming

Come vedere Bayer Leverkusen-Marsiglia
Come vedere Bayer Leverkusen-Marsiglia in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Bayer Leverkusen-Marsiglia è in programma giovedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Max (canale 206) e Sky Sport (canale 251) attraverso il canale tematico Diretta Gol Europa. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Sulla vittoria dei padroni di casa non riusciamo proprio ad avere nessun dubbio. Come non riusciamo ad avere dubbi (e infatti la quota è in calo) sul fatto che il Marsiglia possa trovare la via della rete. Si schioda lo zero nei gol subiti nel Leverkusen, non si schioda quello dello zero in classifica dei marsigliesi.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Marsiglia

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Flekken; Quansah, Medina, Tapsoba, Gutierrez; Fernandez, Garcia; Vazquez, Maza, Moreira; Schick.
MARSIGLIA (4-3-3): De Lange; Weah, Egan-Riley, Aguerd, Garcia; Nnadi, Hojbjerg, Abdelli; Harit, Gouiri, Paixao.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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