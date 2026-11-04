Pronostici Conference League 5 novembre: attacchi scatenati e difese da registrare

Conference League, chi va a caccia di conferme e chi invece vuole invertire la rotta. Ma il match più intrigante si gioca in Turchia tra Trabzonspor e Friburgo.

La terza giornata della League Phase di Conference League propone diversi incroci interessanti, con squadre in cerca di conferme e altre chiamate a invertire la rotta.

Partiamo da Midtjylland-Ajax, sfida tra due formazioni in grande condizione. I danesi hanno ottenuto tre vittorie di fila e guidano la classifica della Superligaen, mentre gli olandesi arrivano da quattro successi, compreso quello europeo contro l’Atalanta. La squadra di Michel si è rilanciata anche nella corsa al titolo nazionale, ma dovrà fare attenzione a un Midtjylland che in casa sa essere particolarmente pericoloso. I padroni di casa non hanno ancora trovato il primo squillo europeo e soprattutto continuano a concedere gol: la porta non è mai rimasta inviolata nelle ultime nove partite. L’Ajax, che ha già battuto gli scandinavi in entrambe le precedenti sfide europee, può approfittarne. La scelta ricade sulla combo Gol+Over 2.5.

Uno dei piatti forti del turno è Trabzonspor-Friburgo. Il momento delle due squadre suggerisce una partita tutt’altro che scontata. I turchi sono reduci da sei vittorie consecutive e hanno trovato in Salah un autentico trascinatore, capace – nonostante non sia più giovanissimo – di dare nuova energia e ambizioni al club di Trebisonda. Il Friburgo ha ritrovato fiducia grazie a due successi consecutivi, ma la trasferta sul Mar Nero rappresenta un banco di prova decisamente più impegnativo. I tedeschi restano una formazione di valore, ma il fattore campo e la condizione del Trabzonspor spingono verso una soluzione favorevole ai turchi. Meglio, però, non escludere il pareggio: la combinata 1X+Multigol 2-5 sembra tenere conto di tutto ciò.

Le previsioni sulle altre partite

Situazione differente per il Monaco, che contro il Nordsjaelland vuole sfruttare il turno casalingo per proseguire il proprio percorso europeo a punteggio pieno.

I monegaschi hanno raccolto 6 punti nelle prime due giornate, ma in campionato stanno attraversando una fase complicata e hanno perso terreno rispetto alle prime della classe. Gli ospiti non se la passano meglio. La vittoria manca da settimane, se si esclude la coppa nazionale. E in Conference League hanno mostrato difficoltà soprattutto nella gestione delle partite, facendosi rimontare in entrambe le occasioni. La truppa di Filipe Luis ha quindi un’occasione importante per ritrovare certezze anche davanti ai propri tifosi. Il pronostico scelto per il match del Louis II è 1+Over 2.5.

Dal Principato ci trasferiamo nei Paesi Bassi, dove il Twente va a caccia della terza vittoria consecutiva nella competizione contro un Pafos in evidente difficoltà. Gli olandesi hanno iniziato molto bene la League Phase, battendo Thun e Lincoln Red Imps, e arrivano dal roboante 9-0 rifilato all’Excelsior in campionato. Un risultato condizionato anche dall’espulsione di un avversario dopo pochi minuti, ma che conferma comunque l’ottimo momento offensivo della squadra di John van den Brom. Il Pafos, invece, non vince da 4 partite e continua a concedere troppo: nelle ultime sei gare europee ha incassato 11 reti, senza mai riuscire a mantenere la porta inviolata. Il Twente, insomma, ha tutte le carte in regola per imporsi.

Chiude il programma St. Truidense-Brann, due formazioni che hanno iniziato la Conference League nel migliore dei modi e che sono entrambe a punteggio pieno. I belgi hanno superato anche il Midtjylland, ma in campionato sono reduci dalla sconfitta interna contro il Leuven e non sempre riescono a mantenere lo stesso rendimento davanti al proprio pubblico. Il Brann, invece, ha impressionato soprattutto in attacco, travolgendo 4-1 il Kauno Zalgiris con una tripletta di Holm. I norvegesi segnano con regolarità anche in trasferta, ma concedono spazi e occasioni agli avversari. Considerando anche la produzione offensiva del St. Truidense, la soluzione più interessante è l’Over 2.5.

La nostra multipla

MIDTJYLLAND-AJAX Gol+Over 2.5

TRABZONSPOR-FRIBURGO 1X+Multigol 2-5

MONACO-NORDSJAELLAND 1+Over 2.5

TWENTE-PAFOS 1

ST.TRUIDENSE-BRANN Over 2.5

Comparazione quote

La combo “Gol+Over 2.5” in Midtjylland-Ajax è quotata a 1.64 su Goldbet e Lottomatica e a 1.62 su Sportbet. La vittoria del Twente è quotata invece a 1.32 su Goldbet e Lottomatica e a 1.30 su Sportbet.

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