Pronostici Serie B 7 novembre: la multipla sulle gare delle 15

Pronostici Serie B: sono quattro le partite in programma sabato alle ore 15 della serie cadetta. Ecco la nostra multipla

Un turno importante, l’undicesimo del campionato cadetto, perché è prima della sosta per le nazionali e nessuno ha intenzione di andare con pensieri negativi alla pausa.

Se il Palermo (qui il pronostico dell’anticipo di oggi) ormai pare fare un campionato a parte e quindi è involato verso la promozione, tutte le altre, per un obiettivo o per un altro, devono comunque cercare di fare il massimo. Ecco quindi la nostra multipla delle gare in programma domani, sabato 7 novembre, alle ore 15:00.

Pronostici Serie B: le nostre scelte

Due pareggi di fila per il Catanzaro in trasferta che gioca sul campo del Cesena. Una squadra, quella di casa, che non vive certamente un periodo semplice. In ogni caso, questa, è una gara da gol. Perché? I padroni di casa hanno sempre almeno incassato una rete tra le mura amiche e il Catanzaro, i due pareggi citati prima, li ha sempre fatti segnando.

La Juve Stabia sta bene. Il pareggio contro l’Empoli in trasferta ha rimandato indietro una squadra pronta e vogliosa a riprendersi posizioni di classifica più consone a quello che è il valore della rosa. Ecco perché contro un Arezzo che non vince da tre partite, i campani possono cercare, e trovare, il colpaccio interno.

Anche quella tra Padova ed Empoli è una sfida da almeno un gol per squadra. Entrambe segnano molto e difendono male. Mentre il Pisa, in casa contro il SudTirol, dovrebbe riuscire a prendersi tre punti pesantissimi per i propri obiettivi promozione.

Quindi, sotto potrete vedere di nuovo le nostre scelte, qui vi diciamo che su GoldBet, la multipla, ha un valore di 7,83 volte la posta.

Cesena-Catanzaro GOL

Juve Stabia-Arezzo 1

Padova-Empoli GOL

Pisa-Sudtirol 1