Pronostico Ascoli-Palermo: la striscia si ferma a sei

Ascoli-Palermo è una gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

Da un lato abbiamo una squadra che ha fatto molto di più di quanto si potesse pensare all’inizio dell’anno; dall’altro ne abbiamo una che ha fatto solamente quello che doveva fare. E infatti conduce in campionato con sei punti di vantaggio sulla seconda.

Quello tra Ascoli e Palermo è sicuramente un big match di giornata: i padroni di casa, con diciannove punti in classifica, sono terzi. Gli ospiti, invece, ne hanno 26. E non conoscono ostacoli. Potrebbe essere un altro colpo clamoroso per la squadra di Inzaghi, che dopo sole undici giornate metterebbe un altro tassello (aumenterebbe il divario con la terza della classe) verso la Serie A. Mettiamo in chiaro: non che ci siano dubbi su questo fatto, alla fine della stagione i rosanero saranno nella massima serie perché hanno la squadra migliore e perché lo stanno dimostrando sul campo, ma è meglio non mollare la presa soprattutto nel momento in cui le cose stanno andando bene.

Si fermerà quindi a sei risultati utili di fila la striscia dei bianconeri. Un ruolino di marcia importante per quella che è tra le altre cose anche la miglior difesa del campionato con solamente sei reti subite. Anche in questo caso, il numero sei, verrà cancellato.

Come vedere Ascoli-Palermo in diretta tv e in streaming

Ascoli-Palermo in programma venerdì alle 20:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Palermo decisamente vincente dentro una gara che dovrebbe anche regalare almeno un gol per squadra. Ma la truppa di Inzaghi, come detto, si prenderà un’altra vittoria in questa stagione che sarà sicuramente trionfale. L’Ascoli ha già fatto molto, e una sconfitta, contro la corazzata del campionato, ci sta eccome.

Le probabili formazioni di Ascoli-Palermo

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Oliveri, Curado, Rizzo, Nicoletti; Corradini, Damiani; Silipo, Acampora, D’Uffizi; Brunori.

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Peda, Augello; Estevez, Ranocchia; Gyasi, Hernani, Jonhsen; Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3