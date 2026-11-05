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I pronostici di giovedì 5 novembre: Europa League e Conference League

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I pronostici di giovedì 5 novembre, tocca a Milan e Juve scendere in campo: rossoneri e bianconeri cercano conferme dopo le roboanti vittorie in campionato. 

Rivitalizzate dai rispettivi successi nell’ultima di campionato, Milan e Juventus si rituffano nell’Europa League per ritrovare continuità anche in vista dei prossimi impegni di Serie A. I rossoneri sabato scorso hanno schiantato a sorpresa l’Inter nella stracittadina, confermandosi una squadra indecifrabile. Ora Ruben Amorim cercherà di sfruttare l’entusiasmo per il netto successo nel derby per migliorare la posizione nella maxi-classifica della coppa: il Diavolo ha ottenuto tre punti in altrettante partite e non è un buon bottino per chi aspira a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta senza passare dagli spareggi.

I giocatori del Milan in festa
I pronostici di giovedì 5 novembre: Europa League e Conference League (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Stando alle quote dei bookmaker, il Milan rimane favorito contro il Ferencvaros a San Siro nonostante le tante assenze per infortunio e la squalifica del portiere Maignan. Sul piano statistico, 4 delle ultime 5 partite dei rossoneri hanno oltrepassato la soglia dei 2.5 gol: un dato che, insieme alla capacità realizzativa degli ungheresi, clamorosamente a punteggio pieno in Europa League, lascia intravedere una gara potenzialmente vivace.

La Juventus invece farà visita agli olandesi dell’AZ Alkmaar: in coppa la Signora si è ben comportata, battendo NEC Nijmegen e Celta Vigo e pareggiando con il Rennes. Domenica scorsa Luciano Spalletti ha preso una bella boccata d’ossigeno grazie al successo con il Napoli, scacciando per ora le voci di esonero, ma non si può dire che i bianconeri siano completamente guariti. Nei Paesi Bassi, tuttavia, il tecnico toscano dovrà come al solito fare a meno di diversi elementi, con le assenze che rendono la sfida meno scontata.

Pronostici: la scelta del Veggente

1+MULTIGOL 2-5 in Milan-Ferencvaros, Europa League, ore 18:45

Vincenti

  • JUVENTUS O PAREGGIO (in AZ Alkmaar-Juventus, Europa League, ore 21:00)
  • MONACO (in Monaco-Nordsjaelland, Conference League, ore 21:00)
  • BAYER LEVERKUSEN (in Bayer Leverkusen-Marsiglia, Europa League, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Midtjylland-Ajax, Conference League, ore 18:45
  • Lugano-Kauno Zalgiris, Conference League, ore 21:00
  • Benfica-Lech Poznan, Europa League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Crystal Palace-Hoffenheim, Europa League, ore 18:45
  • Trabzonspor-Friburgo, Conference League, ore 18:45
  • Celtic-Besiktas, Europa League, ore 21:00
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 7.48 GOLDBET; 8.07 SPORTBET; 7.48 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

2+OVER 2.5 in AGF Aarhus-Braga, Conference League, ore 18:45

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