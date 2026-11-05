Pronostico Everton-Coventry: un tabù casalingo da cancellare

Everton-Coventry è una partita di Premier League e si gioca venerdì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Newcastle porta bene all’Everton, tanto è vero che i Toffees hanno infatti superato i Magpies due volte nell’arco di pochi giorni, prima in Coppa di Lega e poi in campionato, trovando una continuità di risultati che ha dato una bella sistemata al morale. Il successo per uno a zero conquistato in trasferta nell’ultimo turno ha confermato la crescita della squadra di David Moyes, attualmente settima in classifica e a soli due punti dal quinto posto occupato dal Liverpool. Dopo un avvio di stagione tutt’altro che esaltante sul mercato, i risultati stanno dando ragione al tecnico scozzese.

Dall’altra parte c’è un Coventry che ha cambiato marcia dopo un inizio da incubo. Le prime quattro giornate di Premier League si erano chiuse con altrettante sconfitte, ma nelle successive cinque la squadra di Frank Lampard ha raccolto tre vittorie, battendo anche Nottingham Forest e Newcastle. L’ultimo successo, un convincente 3-1 contro il Sunderland, ha permesso agli Sky Blues di salire a quota nove punti e di avvicinarsi alla parte centrale della classifica. Il sedicesimo posto, insomma, non racconta del tutto il momento positivo degli ospiti.

C’è poi un precedente che merita attenzione: l’Everton ha vinto una sola volta in casa contro il Coventry in Premier League, nell’aprile del 1999. Gli Sky Blues si sono imposti anche nell’ultimo confronto disputato sul campo dei Toffees, nel dicembre 2000. Numeri lontani nel tempo, ma sufficienti a ricordare che questa sfida nasconde qualche insidia. L’Everton arriva comunque con maggiore fiducia e con una posizione di classifica decisamente più interessante. Il Coventry ha ritrovato entusiasmo, ma dovrà misurarsi con una squadra che nelle ultime uscite ha mostrato solidità e concretezza.

Come vedere Everton-Coventry in diretta tv e streaming

Everton-Coventry si gioca venerdì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

L’Everton ha trovato continuità proprio nel momento in cui serviva e il doppio successo contro il Newcastle rappresenta un’iniezione di fiducia importante. La squadra di Moyes ha inoltre una classifica che le permette di guardare con ambizione alla zona europea. Il Coventry, invece, è in ripresa e non va sottovalutato, ma in trasferta dovrà affrontare un avversario particolarmente motivato.

La crescita degli ospiti rende la partita meno scontata di quanto possa suggerire la classifica, ma il rendimento recente dei Toffees e il fattore campo spingono verso il segno favorevole ai padroni di casa. La scelta è la vittoria dell’Everton.

Le probabili formazioni di Everton-Coventry

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Armstrong, Garner; Rohl, Dewsbury-Hall, George; Barry.

COVENTRY (4-2-3-1): Rushworth; Van Ewijk, Mfuni, Pinnock, Dasilva; Yirenkyi, Torp; Sakamoto, Rudoni, Gboho; Awoniyi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1