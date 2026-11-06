Pronostico Benevento-Avellino: un derby ad alta tensione

Benevento-Avellino è una gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla
Alta tensione. Perché intanto è un derby e perché mette in palio dei punti pesantissimi. Benevento e Avellino sono appaiate a quota 15 in classifica e sono dentro i playoff. Ma vivono dei momenti un poco diversi.
Partiamo dai padroni di casa che si affacciano a questa super sfida dopo la sconfitta sul campo della Cremonese. Ci può stare, ovvio, ma vedere interrotta una striscia importante di risultati utili non fa mai piacere. Il carattere c’è, però, nella squadra di casa. E deve venire fuori contro un Avellino che invece ha vinto contro il Pisa nell’ultimo turno di campionato. La truppa di Nesta ha battuto una delle squadre candidate alla promozione diretta nella massima serie e lo ha fatto con la personalità della grande squadra.
In quattro degli ultimi cinque scontri diretti c’è stato almeno un gol per squadra. Un trend questo che dovrebbe continuare anche sabato sera. E, negli ultimi quattro scontri diretti, sono arrivati oltre venti cartellini gialli, in generale. Una partita, quindi, che si prospetta anche in questo caso ad altissima tensione. E andiamo a vedere sotto quello che potrebbe succedere.
Come vedere Benevento-Avellino in diretta tv e in streaming
Benevento-Avellino in programma sabato alle 19:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Comparazione quote
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Il pronostico
La quota del GOL è in salita. Ma crediamo che entrambe possano riuscire a trovare la via della rete. Poi, come spiegato prima, occhio ai cartellini gialli. Ce ne potrebbero essere almeno cinque in questo match.
Le probabili formazioni di Benevento-Avellino
BENEVENTO (4-1-4-1): Vannucchi; Romano, Saio, Dalle Mura, Sernicola; Prisco; Lamesta, Siatounis, Maita, Okereke; Mignani.
AVELLINO (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Di Maggio, Palumbo, Besaggio, Moruzzi; Cheddira, Russo.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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