Pronostico Cagliari-Frosinone: in trasferta è tutto più complicato

Cagliari-Frosinone è una partita valida per l’undicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dopo 10 giornate il Frosinone è sesto in classifica, davanti a squadre come Juventus e Napoli. E, soprattutto, ha ben 13 punti in più rispetto alla terzultima. Qualcosa francamente di inimmaginabile a inizio campionato, quando nessuno poteva ipotizzare che la squadra di Massimiliano Alvini, neopromossa, si sarebbe ritrovata così in alto a questo punto della stagione.

I ciociari sono, senza alcun dubbio, la grande sorpresa dei primi tre mesi di Serie A: mantenendo la stessa impostazione dello scorso anno in B, stanno giocando un calcio sensazionale, aggressivo e sfacciato, e non si snaturano contro nessun avversario. Dalla sconfitta all’esordio con la Juventus, hanno perso solo una volta (3-0 a Napoli). Poi solo risultati positivi: tre le vittorie nelle ultime 4, inframezzate da un pirotecnico 4-4 a Bergamo con l’Atalanta. A capitolare, domenica scorsa, è stato il Torino, affondato 2-0 dalle reti di Ghedjemis e Calò. Un successo però dal retrogusto amaro, dal momento che si è fatto male il bomber Raimondo, una bella tegola per Alvini, che sarà costretto a fare a meno del suo centravanti da 8 gol in 10 gare per almeno due mesi.

Infortunio che priva il tecnico giallazzurro di uno dei suoi uomini migliori e che rende più insidiosa la trasferta di Cagliari: lontano dal proprio pubblico il Frosinone ha conquistato solo un quarto dei suoi punti totali (5), segnando la metà dei gol (8 contro 16).

I sardi avevano iniziato come meglio non potevano ma da ottobre in poi il calo è stato evidente. Dopo il pari con la Juve, è arrivata la debacle di Monza (4-0). E successivamente, con il calendario che si è fatto in salita, la squadra di Fabio Pisacane si è arresa a Bologna (0-2), a Roma (4-2) e Lazio (2-1), rimediando quattro KO di fila.

La classifica è sempre accettabile (+6 sulla zona retrocessione) ma i rossoblù sono chiamati a reagire: l’obiettivo è sbloccarsi all’Unipol Domus, dove la vittoria manca da due mesi esatti. Pisacane, in ogni caso, dovrà rimodulare qualcosina a livello di formazione, dal momente che Fadera, Aurelio e Nzola sono out per infortunio e Obert è squalificato. Dall’altro lato, invece, Alvini deve scegliere uno tra Birligea e Bobcek per sostituire Raimondo.

Come vedere Cagliari-Frosinone in diretta tv e streaming

Cagliari-Frosinone, in programma sabato alle 15:00 all’Unipol Domus di Cagliari, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

I precedenti raccontano di una rivalità spesso spettacolare: 5 degli ultimi 6 confronti si sono conclusi con entrambe a segno, mentre le due sfide più recenti hanno prodotto ben 7 reti complessive. Il bilancio storico è leggermente favorevole al Cagliari, ma il momento attuale premia chiaramente gli ospiti. Attenzione, però, alla differenza tra il Frosinone casalingo e quello in trasferta. Lontano dalla Ciociaria la squadra di Alvini concede di più e perde parte della propria incisività. La sensazione è che i sardi possano trovare finalmente una prestazione di carattere, sfruttando anche l’assenza del principale riferimento offensivo avversario.

Il nostro consiglio ricade sul Gol: il Frosinone ha dimostrato di avere un’identità offensiva ben definita, ma in trasferta regala di solito maggiori opportunità. Il Cagliari è chiamato a reagire dopo 4 sconfitte consecutive e può trovare nella spinta del pubblico una risorsa per interrompere il digiuno realizzativo interno.

Le probabili formazioni di Cagliari-Frosinone

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Kofler, Juan Rodriguez; Deiola, Winks, Romano; Fazzini, Maldini; Mendy.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1