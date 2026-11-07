Pronostico Crystal Palace-Liverpool: Istanbul ha lasciato più di una cicatrice

Crystal Palace-Liverpool è una partita di Premier League e si gioca domenica alle 15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

La stagione del Crystal Palace sta prendendo una piega decisamente preoccupante: dopo aver conquistato la Conference League nella scorsa annata, gli Eagles si ritrovano oggi al diciottesimo posto in Premier League, con gli stessi punti della prima squadra fuori dalla zona retrocessione. Il cambio in panchina non ha prodotto la svolta attesa: nelle ultime sei giornate sono arrivate quattro sconfitte, compresi i pesanti passi falsi contro Brighton e Newcastle. Il successo casalingo sul Nottingham Forest sembra ormai lontano e anche la sconfitta per 2-0 contro il Tottenham ha confermato le difficoltà di una squadra che concede troppo agli avversari.

Anche il Liverpool non sta attraversando una stagione particolarmente lineare, ma la situazione di classifica resta decisamente più incoraggiante. I Reds occupano il quinto posto, a una sola lunghezza dalla zona Champions, e nelle ultime quattro giornate di campionato hanno raccolto due vittorie e due sconfitte. Dopo aver superato Brentford e Brighton, la squadra di Andoni Iraola è caduta contro l’Arsenal e ha poi perso anche in Champions League sul campo del Fenerbahce. La trasferta di Istanbul ha lasciato qualche interrogativo soprattutto sul piano difensivo: essere avanti nel punteggio e uscire sconfitti per 3-2 non è esattamente il modo migliore per preparare una gara delicata.

Il Crystal Palace ha bisogno di punti, ma dovrà affrontare un avversario che ha obiettivi ben più ambiziosi e una maggiore qualità complessiva. Le assenze pesano soprattutto sui padroni di casa, privati di alcune pedine importanti e costretti a ridisegnare il proprio reparto offensivo. Il Liverpool, dal canto suo, deve ritrovare equilibrio dopo le ultime due battute d’arresto, ma ha già dimostrato di poter essere incisivo anche lontano da Anfield. La classifica, il rendimento recente e le difficoltà degli Eagles suggeriscono un vantaggio per gli ospiti, chiamati a non sprecare un’occasione importante nella corsa al quarto posto.

Come vedere Crystal Palace-Liverpool in diretta tv e streaming

Crystal Palace-Liverpool si gioca domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Liverpool ha qualcosa da farsi perdonare dopo le sconfitte contro Arsenal e Fenerbahce, ma il confronto con il Crystal Palace rappresenta un’opportunità concreta per tornare a fare punti. Gli Eagles sono in difficoltà, hanno perso quattro delle ultime sei partite di campionato e devono fare i conti con assenze pesanti.

La squadra di Iraola dispone di maggiori alternative e può sfruttare le fragilità difensive dei padroni di casa. Nonostante qualche recente passaggio a vuoto, il divario tecnico resta evidente: scegliamo, alla luce di ciò, la vittoria del Liverpool.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Liverpool

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Disasi, Canvot; Khalaili, Wharton, Timber, Mitchell; Kamada, Yeremy; Strand Larsen.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Barcola; Isak.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2