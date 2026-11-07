Pronostico Celta Vigo-Levante: il fattore torna a essere determinante

Celta Vigo-Levante è una gara della dodicesima giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Zero vittorie nelle ultime tre partite, le ultime due, addirittura, con due sconfitte. Non è il momento migliore della stagione per il Celta Vigo, che comunque ha la possibilità contro il Levante di andare alla sosta senza troppi pensieri di classifica.
Anche perché, pure le ultime due uscite degli ospiti hanno regalato altrettanti dispiaceri. Il Levante all’inizio dell’anno ha fatto bene, c’è da dirlo, ma adesso vive un momento di difficoltà. Inoltra, in questo match, torna ad essere determinante il fattore campo, che negli ultimi anni non ha mai fatto la differenza. Sì, perché negli ultimi quattro scontri diretti, una vittoria interna non è mai arrivata. L’ultima, il Celta Vigo, l’ha piazzata nel 2021.
Crediamo, quindi, e alla fine della fiera, che il fattore campo tornerà a prendersi quello che è giusto. Anche perché il Levante, nel corso di questa annata, non ha mai vinto fuori casa. E non vediamo come possa riuscirci adesso.
Come vedere Celta Vigo-Levante in diretta tv e streaming
La sfida Celta Vigo-Levante, gara valida per la dodicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 1:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Comparazione quote
La vittoria del Celta Vigo è quotata 1.85 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.73 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
La quota del GOL è in calo. Ma a noi piace di più la possibile vittoria del Celta Vigo che tornerà a prendersi tre punti in casa, contro il Levante, a distanza di quattro anni.
Le probabili formazioni di Celta Vigo-Levante
CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Rodriguez, Lago, Alonso; Rueda, Febas, Burcio, Carreira; Alvarez, Duran, Swedberg.
LEVANTE (4-2-3-1): Ryan; Toljan, Mandi, Ndukwe, Perez; Olasagasti, Requena; Brugue, Romero, Fernandez; Etta Yong.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1
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