Pronostico Villarreal-Getafe: non succede dal 2019

Villarreal-Getafe è una gara della dodicesima giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Dopo una settimana difficile, con due sconfitte e senza nemmeno segnare un gol, il Villarreal ha l’occasione di andare alla sosta mettendo alle spalle questi giorni complicati affrontando un Getafe che proprio non riesce a esprimersi come ha fatto lo scorso anno quando alla fine dell’annata ha conquistato la qualificazione alla Conference League.
Soprattutto in trasferta, se non in Coppa del Re contro una squadra di categoria inferiore, la formazione ospite ha mostrato limiti. Solamente un punto – conquistato in Conference – e poi solamente delle sconfitte. Alcune pesantissime. Insomma, Bordalas non è lo stesso dello scorso anno e la sua squadra non è la stessa dello scorso anno. Quindi ci pare evidente che il Villarreal possa riuscire a prendersi una vittoria.
Ci sono anche i precedenti che ci indicano come potrebbe andare questa partita: negli ultimi dieci incroci giocati al campo della Ceramica una sola volta il Getafe – ed era il 2019 – è riuscito a imporsi. Non ci sarà un’altra volta, almeno in questo match in programma domenica sera. La vittoria del Villarreal ci pare sicura. Ed è sicura.
Come vedere Villarreal-Getafe in diretta tv e streaming
La sfida Villarreal-Getafe, gara valida per la dodicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Il pronostico
Vittoria interna del Villarreal senza particolari problemi, dentro un match che dovrebbe vedere andare a segno solamente i padroni di casa.
Le probabili formazioni di Villarreal-Getafe
VILLARREAL (4-2-3-1): Gulacsi; Freeman, Mourino, Veiga, Romero; Gueye, Comesana; Pepe, Macia, Buchanan; Mikautadze.
GETAFE (4-2-3-1): Soria; Kiko Femenia, Boselli, Djene, Mojica; Gudelj, Mangala; Garcia, Satriano, Terrats; Azon Monzon.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0
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