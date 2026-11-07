Home » CALCIO » Pronostico Villarreal-Getafe: non succede dal 2019

Pronostico Villarreal-Getafe: non succede dal 2019

di

Villarreal-Getafe è una gara della dodicesima giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla 

Dopo una settimana difficile, con due sconfitte e senza nemmeno segnare un gol, il Villarreal ha l’occasione di andare alla sosta mettendo alle spalle questi giorni complicati affrontando un Getafe che proprio non riesce a esprimersi come ha fatto lo scorso anno quando alla fine dell’annata ha conquistato la qualificazione alla Conference League.

Pronostico Villarreal-Getafe
Pronostico Villarreal-Getafe: non succede dal 2019 (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Soprattutto in trasferta, se non in Coppa del Re contro una squadra di categoria inferiore, la formazione ospite ha mostrato limiti. Solamente un punto – conquistato in Conference – e poi solamente delle sconfitte. Alcune pesantissime. Insomma, Bordalas non è lo stesso dello scorso anno e la sua squadra non è la stessa dello scorso anno. Quindi ci pare evidente che il Villarreal possa riuscire a prendersi una vittoria.

Ci sono anche i precedenti che ci indicano come potrebbe andare questa partita: negli ultimi dieci incroci giocati al campo della Ceramica una sola volta il Getafe – ed era il 2019 – è riuscito a imporsi. Non ci sarà un’altra volta, almeno in questo match in programma domenica sera. La vittoria del Villarreal ci pare sicura. Ed è sicura.

Come vedere Villarreal-Getafe in diretta tv e streaming

Come vedere Villarreal-Getafe
Come vedere Villarreal-Getafe in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Villarreal-Getafe, gara valida per la dodicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Villarreal è quotata 1.42 su GoldbetLottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.80 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Vittoria interna del Villarreal senza particolari problemi, dentro un match che dovrebbe vedere andare a segno solamente i padroni di casa.

Le probabili formazioni di Villarreal-Getafe

VILLARREAL (4-2-3-1): Gulacsi; Freeman, Mourino, Veiga, Romero; Gueye, Comesana; Pepe, Macia, Buchanan; Mikautadze. 
GETAFE (4-2-3-1): Soria; Kiko Femenia, Boselli, Djene, Mojica; Gudelj, Mangala; Garcia, Satriano, Terrats; Azon Monzon. 

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Malen

Pronostico Roma-Sassuolo: in questa statistica nessuno ha fatto peggio

Lontani

Pronostico Parma-Bologna: Palladino per continuare la scalata, Gila cerca conferme

Aboukhlal

Pronostico Torino-Lecce: riscatto cercasi ma le difese non offrono garanzie