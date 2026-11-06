Pronostico Brighton-Brentford: cinque punti dalla vetta, adesso si può sognare

Brighton-Brentford è una partita di Premier League e si gioca domenica alle 15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il successo ottenuto sul campo del Manchester City ha dato ulteriore spessore alla stagione del Brighton: la squadra di Fabian Hurzeler occupa il terzo posto in classifica e continua a viaggiare a ritmi molto interessanti: quattro vittorie consecutive prima dello stop contro il Liverpool, poi la risposta immediata con il colpo all’Etihad. Anche in Conference League è arrivato un altro risultato positivo, sul campo del Getafe.

Il Brentford, però, non è una comparsa di questo campionato, tutt’altro: la formazione di Keith Andrews si trova al sesto posto e ha perso soltanto una volta nelle prime otto giornate. Dopo il pareggio contro l’Hull City, è arrivata la vittoria per 2-0 contro il Nottingham Forest, un risultato che ha confermato la solidità di una squadra capace di restare competitiva anche contro avversari più attrezzati. La distanza dal quarto posto è di appena due punti.

Ci sono quindi tutti gli ingredienti per immaginare una sfida equilibrata tra due delle realtà più interessanti di questa prima parte di stagione. Il Brighton può contare sul fattore campo e su una maggiore continuità di risultati nelle ultime settimane, mentre il Brentford ha dimostrato di saper raccogliere punti con regolarità. Il vantaggio dei padroni di casa resta legato soprattutto alla qualità del percorso recente e alla fiducia conquistata con il successo contro una delle big del campionato.

Come vedere Brighton-Brentford in diretta tv e streaming

La partita, valida per la decima giornata di Premier League, si gioca domenica alle 15. Non è prevista copertura televisiva dell’evento in Italia.

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Il pronostico

Il Brentford ha dimostrato di meritare la posizione che occupa e non sarà un avversario semplice da superare. La squadra ospite ha perso una sola partita in campionato e arriva da una vittoria convincente, ma il Brighton sembra avere qualcosa in più sul piano della qualità e della continuità.

Il successo contro il Manchester City ha dato ulteriore fiducia ai Seagulls, che davanti al proprio pubblico possono sfruttare il momento positivo per provare a consolidare il terzo posto. La scelta ricade, pertanto, sulla vittoria del Brighton, pur senza sottovalutare le capacità degli ospiti di rendere la gara complicata.

Le probabili formazioni di Brighton-Brentford

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Boscagli, Vuskovic, Dunk, De Cuyper; Andrés, Groß; Gómez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Ajer, Collins, Diouf; Janelt, Yarmoliuk; Schade, Damsgaard, Anthony; Igor Thiago.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1