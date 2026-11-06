Pronostico Stoccarda-Werder Brema: la classifica è ribaltata

Stoccarda-Werder Brema è una partita valida per la nova giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Quindici punti il Werder Brema, nove lo Stoccarda. Una classifica ribaltata al momento, ma i padroni di casa sono più forti, almeno sulla carta.

E devono vincere, per accorciare in classifica, e perché soprattutto il Werder, lontano dalle mura amiche, non è che riesca a esprimersi nel migliore dei modi. Una sola vittoria nelle ultime ultime sei partite, anche un’amichevole contro il Twente, nel mezzo. In poche parole, per lo Stoccarda, l’occasione è ottima per cercare di mettere alle spalle un momento un po’ così. Un momento complicato e difficile.

Sì, perché i padroni di casa, nell’ultima gara interna, hanno perso contro il fanalino di coda del campionato, quel ‘Gladbach che da qui alla fine dell’anno avrà delle difficoltà a salvarsi. Quindi anche un senso di rivincita, esiste nettamente, dentro lo Stoccarda. Che vuole tornare a vincere davanti al pubblico amico prima della sosta. Una situazione che ci pare possa venire serenamente fuori da questo match.

Come vedere Stoccarda-Werder Brema in diretta tv e streaming

La sfida Stoccarda-Werder Brema è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria dello Stoccarda è quotata 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.33 su Goldbet e Lottomatica e a 1.33 su Sportbet.

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Il pronostico

Stoccarda decisamente vincente, su questo non possiamo avere dubbi. In una gara che comunque dovrebbe pure regalare almeno tre reti complessive. Ma sui tre punti siamo sicuri di cosa vi abbiamo raccontato.

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Le probabili formazioni di Stoccarda-Werder Brema

STOCCARDA (4-2-3-1): Seimen; Jaquez, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Spalt, Promel, Fuhrich; El Khannouss, Undav; Demirovic.

WERDER BREMA (3-4-2-1): Hein; Arthur, Pieper, Friedl, Deman; Reis, Regeer; Dinkci, Chuki, Grull; Fullkrug,

POSSIBILE RISULTATO: 2-1