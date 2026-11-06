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Pronostico Nottingham Forest-Manchester City: vietato perdere altro terreno

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Nottingham Forest-Manchester City è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Nottingham Forest è finito in una situazione decisamente complicata: dopo la sorprendente stagione di due anni fa, la squadra è tornata a fare i conti con la zona retrocessione e attualmente occupa il diciannovesimo posto in Premier League. L’unico successo è arrivato sul campo dell’Aston Villa a settembre, poi sono maturati un pareggio e quattro sconfitte consecutive. L’ultimo ko, per 2-0 contro il Brentford, ha confermato le difficoltà di una formazione che fatica soprattutto a trovare la via del gol. Il nuovo corso di Oliver Glasner, insomma, non ha ancora prodotto la svolta sperata.

Manchester City
Pronostico Nottingham Forest-Manchester City: vietato perdere altro terreno (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Manchester City si presenta al City Ground con ambizioni decisamente diverse, ma anche con qualche certezza da ritrovare. Dopo aver vinto le prime sette partite di campionato, i Citizens hanno rallentato bruscamente, perdendo contro Aston Villa e Brighton. La squadra di Enzo Maresca è così scivolata al secondo posto, a tre punti dalla vetta, ma il successo per 3-2 sul campo del Lipsia in Champions League ha restituito un po’ di serenità. La formazione inglese ha dimostrato di avere ancora le risorse per reagire e può contare su un reparto offensivo guidato da un centravanti che continua a essere decisivo.

Il confronto mette quindi di fronte una squadra che cerca disperatamente punti salvezza e un’altra che non vuole perdere ulteriore terreno nella corsa al titolo. Il Forest ha bisogno di una prestazione quasi perfetta, ma le difficoltà offensive e la fragilità mostrata nelle ultime settimane rappresentano un ostacolo importante. Il Manchester City ha qualche problema di continuità, eppure dispone di una qualità complessiva nettamente superiore e arriva da una vittoria che può aver rimesso in moto la squadra. La trasferta non è da sottovalutare, ma gli ospiti hanno un’occasione concreta per tornare a vincere in campionato.

Come vedere Nottingham Forest-Manchester City in diretta tv e streaming

Nottingham Forest
Come vedere Nottingham Forest-Manchester City in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Nottingham Forest-Manchester City si gioca sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Nottingham Forest attraversa una fase molto delicata e ha raccolto pochissimo nelle ultime giornate. Il Manchester City, pur reduce da due sconfitte consecutive in Premier League, ha una rosa nettamente superiore e ha appena ritrovato il successo in Champions League. La differenza di qualità può risultare determinante.

La squadra di Maresca ha bisogno di ripartire per non lasciare ulteriore spazio all’Arsenal e questa trasferta offre una buona opportunità, ed è per questo motivo che riteniamo più probabile la vittoria del Manchester City.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Manchester City

NOTTINGHAM FOREST (3-4-2-1): Sels; Jair Cunha, Milenkovic, Murillo; Muñoz, McAtee, Schlager, Neco Williams; Ndoye, Gibbs-White; Delap.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Khusanov, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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