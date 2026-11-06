Pronostico Nottingham Forest-Manchester City: vietato perdere altro terreno

Nottingham Forest-Manchester City è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Nottingham Forest è finito in una situazione decisamente complicata: dopo la sorprendente stagione di due anni fa, la squadra è tornata a fare i conti con la zona retrocessione e attualmente occupa il diciannovesimo posto in Premier League. L’unico successo è arrivato sul campo dell’Aston Villa a settembre, poi sono maturati un pareggio e quattro sconfitte consecutive. L’ultimo ko, per 2-0 contro il Brentford, ha confermato le difficoltà di una formazione che fatica soprattutto a trovare la via del gol. Il nuovo corso di Oliver Glasner, insomma, non ha ancora prodotto la svolta sperata.

Il Manchester City si presenta al City Ground con ambizioni decisamente diverse, ma anche con qualche certezza da ritrovare. Dopo aver vinto le prime sette partite di campionato, i Citizens hanno rallentato bruscamente, perdendo contro Aston Villa e Brighton. La squadra di Enzo Maresca è così scivolata al secondo posto, a tre punti dalla vetta, ma il successo per 3-2 sul campo del Lipsia in Champions League ha restituito un po’ di serenità. La formazione inglese ha dimostrato di avere ancora le risorse per reagire e può contare su un reparto offensivo guidato da un centravanti che continua a essere decisivo.

Il confronto mette quindi di fronte una squadra che cerca disperatamente punti salvezza e un’altra che non vuole perdere ulteriore terreno nella corsa al titolo. Il Forest ha bisogno di una prestazione quasi perfetta, ma le difficoltà offensive e la fragilità mostrata nelle ultime settimane rappresentano un ostacolo importante. Il Manchester City ha qualche problema di continuità, eppure dispone di una qualità complessiva nettamente superiore e arriva da una vittoria che può aver rimesso in moto la squadra. La trasferta non è da sottovalutare, ma gli ospiti hanno un’occasione concreta per tornare a vincere in campionato.

Come vedere Nottingham Forest-Manchester City in diretta tv e streaming

Nottingham Forest-Manchester City si gioca sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Nottingham Forest attraversa una fase molto delicata e ha raccolto pochissimo nelle ultime giornate. Il Manchester City, pur reduce da due sconfitte consecutive in Premier League, ha una rosa nettamente superiore e ha appena ritrovato il successo in Champions League. La differenza di qualità può risultare determinante.

La squadra di Maresca ha bisogno di ripartire per non lasciare ulteriore spazio all’Arsenal e questa trasferta offre una buona opportunità, ed è per questo motivo che riteniamo più probabile la vittoria del Manchester City.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Manchester City

NOTTINGHAM FOREST (3-4-2-1): Sels; Jair Cunha, Milenkovic, Murillo; Muñoz, McAtee, Schlager, Neco Williams; Ndoye, Gibbs-White; Delap.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Khusanov, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2