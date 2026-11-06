Pronostico Arsenal-Hull City: non ha intenzione di fare sconti

Arsenal-Hull City è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

L’Arsenal ha appena conquistato una vittoria pesantissima ad Anfield, interrompendo un’attesa che durava da quattordici anni. Il successo per 1-0 contro il Liverpool ha permesso ai Gunners di consolidare il primato in Premier League, portandosi a tre punti dal Manchester City. La squadra di Mikel Arteta ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato e può vantare un rendimento casalingo ancora immacolato: tutte le gare disputate all’Emirates sono finite con una vittoria. Anche in Champions League è arrivato un altro risultato positivo, con il 2-1 sullo Slavia Praga.

L’Hull City attraversa invece una fase decisamente complicata: dopo aver iniziato la stagione con tre vittorie consecutive, i Tigers hanno smarrito la strada e non riescono più a conquistare i tre punti da otto incontri. In Premier League sono arrivati cinque pareggi, compreso il 2-2 dell’ultimo turno contro l’Ipswich, mentre il rendimento complessivo è stato condizionato anche da qualche passaggio a vuoto lontano da casa. La squadra di Sergej Jakirovic occupa comunque una posizione di metà classifica, ma la mancata vittoria comincia a diventare un problema.

I precedenti raccontano di un Arsenal nettamente avanti: dopo la sorprendente vittoria dell’Hull per 2-1 all’Emirates nel 2008, i londinesi hanno inanellato quattordici risultati utili consecutivi contro i Tigers. L’ultimo confronto risale al febbraio 2017, quando i Gunners si imposero per 2-0. Gli ospiti proveranno a difendersi e a rallentare il ritmo, ma la differenza di qualità e condizione appare notevole. L’Arsenal ha un’occasione importante per allungare momentaneamente in vetta e difficilmente vorrà lasciarsela sfuggire.

Come vedere Arsenal-Hull City in diretta tv e streaming

Arsenal-Hull City si gioca sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

L’Arsenal parte con un vantaggio evidente sotto il profilo della qualità, della condizione e del rendimento casalingo. Il successo di Anfield ha rafforzato ulteriormente le certezze della capolista, che contro un avversario reduce da otto partite senza vittorie ha l’occasione di proseguire la propria marcia.

L’Hull può provare a rendere la gara complicata con una disposizione molto prudente, ma i Gunners hanno le risorse per trovare gli spazi necessari, quindi stavolta optiamo per la vittoria dell’Arsenal.

Le probabili formazioni di Arsenal-Hull City

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz.

HULL CITY (5-4-1): Tzolakis; Coyle, Egan, Mendy, Ajayi, Giles; Belloumi, Slater, Iroegbunam, Stroud; McBurnie.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0