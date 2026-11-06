Pronostico Fulham-Newcastle: c’è bisogno di una scossa

Fulham-Newcastle è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

L’avvio di stagione del Fulham sembrava destinato a trasformarsi in un percorso complicato, ma qualcosa è cambiato nelle ultime settimane. Dopo sei giornate senza vittorie, la squadra londinese ha finalmente trovato continuità, superando prima l’Hull City e poi il Coventry, prima di strappare un pareggio sul campo dell’Aston Villa. Tre risultati utili consecutivi che hanno permesso ai Cottagers di allontanarsi momentaneamente dalla zona più pericolosa della classifica. Il lavoro di Alvaro Arbeloa comincia a dare i suoi frutti e la squadra sembra aver ritrovato fiducia.

Il Newcastle, invece, continua a deludere le aspettative. Il cambio in panchina e l’arrivo di Matthias Jaissle non hanno ancora prodotto la svolta sperata: nelle ultime quattro giornate sono arrivate tre sconfitte, contro Coventry, Aston Villa ed Everton, intervallate soltanto dal successo sul campo del Crystal Palace. Il rendimento dei Magpies resta troppo discontinuo per una squadra che punta a inserirsi nella parte alta della classifica. Anche il recente doppio confronto con l’Everton, tra coppa e campionato, ha lasciato parecchi interrogativi.

Il momento delle due formazioni suggerisce quindi una partita aperta, nella quale il Fulham può sfruttare il fattore campo e la ritrovata serenità. Il Newcastle, tuttavia, dispone di un organico competitivo e ha già dimostrato di poter ottenere risultati importanti lontano da casa. La squadra ospite ha bisogno di una prestazione convincente per non perdere ulteriore terreno, mentre i padroni di casa vogliono dare seguito alla propria risalita. Il recente successo sul Crystal Palace rappresenta un precedente incoraggiante per i Magpies, che possono provare a sfruttare la maggiore qualità individuale per interrompere la serie negativa.

Come vedere Fulham-Newcastle in diretta tv e streaming

Fulham-Newcastle si gioca sabato alle 16. Non è prevista copertura televisiva dell’evento in Italia.

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Il pronostico

Il Fulham arriva meglio a questo appuntamento e può contare su una striscia positiva che ha restituito fiducia all’ambiente. Il Newcastle, però, ha bisogno di reagire e non può permettersi di continuare a perdere punti. La qualità della rosa resta un elemento a favore degli ospiti, nonostante le difficoltà delle ultime settimane.

La trasferta di Craven Cottage nasconde delle insidie, ma i Magpies hanno le risorse per tornare a casa con un risultato importante, motivo per il quale confidiamo in una vittoria del Newcastle.

Le probabili formazioni di Fulham-Newcastle

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; García.

NEWCASTLE (4-2-3-1): Horníček; Dedić, Schär, Burn, Hall; González, Joelinton; Elanga, Willock, Barnes; Osula.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2