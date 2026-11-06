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Pronostico Valencia-Real Madrid: la corsa non ha freni

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Valencia-Real Madrid è una gara della dodicesima giornata della Liga spagnola e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico e dove vederla 

In forma è dire poco. Il Real Madrid è una delle squadre che stanno meglio, perché vince sempre, in Liga e in Europa, e vuole sfruttare il momento.

Pronostico Valencia-Real Madrid
Pronostico Valencia-Real Madrid: la corsa non ha freni (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Sono tre i punti di svantaggio sul Barcellona primo in classifica e uno dietro all’Atletico, secondo. Ma in questo momento, il Real, e lo abbiamo visto in Champions contro l’Aek, mentalmente ci crede fino alla fine. La rete di Valverde, è una grandissima prova di forza. E il Valencia, dal proprio canto, penultimo in classifica – nove punti fatti – è il peggior attacco del campionato con otto gol e un delle peggior difese con 17 subiti. Il peggio del peggio, per dire. E non vediamo come al Mestalla, il Real, possa andare in difficoltà.

Poi ci sono i precedenti. Negli ultimi cinque il Real ha vinto tre volte. In entrambe le occasioni la passata annata. Ecco, arriverà sicuramente il tris, il momento è quello giusto per continuare a volare.

Come vedere Valencia-Real Madrid in diretta tv e streaming

Come vedere Valencia-Real Madrid
Come vedere Valencia-Real Madrid in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Valencia-Real Madrid, gara valida per la dodicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Contro il peggior attacco del campionato, il Real Madrid deve vincere e anche non prendere gol. Infatti la quota del NO GOL è in calo in questo momento. Parliamo comunque di una partita indirizzata per quello che è il momento degli uomini di Mourinho.

Le probabili formazioni di Valencia-Real Madrid

VALENCIA (4-4-2): Dimitrievski; Martinez, Tarrega, Pepelu, Gaya; Rodriguez; Maffeo, Mayol, Guerra, Rioja; Sadiq. 
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Bernardo; Guler, Bellingham, Diomande; Mbappe. 

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2

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