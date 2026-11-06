Pronostico Roma-Sassuolo: in questa statistica nessuno ha fatto peggio

Roma-Sassuolo è una partita dell’undicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Un’altra sconfitta dopo una rimonta clamorosa, poche settimane dopo il 3-4 con il Real Madrid. Champions League di nuovo amara per la Roma di Gian Piero Gasperini, che martedì scorso si è fatta ribaltare a Old Trafford da uno dei Manchester United più in difficoltà di sempre, nonostante avesse chiuso il primo tempo con ben 2 gol di vantaggio che sembravano il preludio a una vittoria ampia. Nella ripresa però i giallorossi sono calati di botto, fino a crollare del tutto negli ultimi 10 minuti, proprio come era avvenuto all’Olimpico con i Blancos.

Difetti su cui Gasperini dovrà continuare a lavorare ma dei quali, per ora, non v’è traccia in Serie A, dove i capitolini hanno ripreso a correre, consolidando il terzo posto e portandosi a -1 dall’Inter seconda. Una settimana fa la Roma, malgrado una rosa sempre rimaneggiata e falcidiata dagli infortuni, ha rifilato 5 gol all’Udinese (2-5), centrando il secondo successo dopo quello con il Cagliari, piegato 4-2 nella Capitale qualche giorno prima. Se l’attacco, insomma, sta rispondendo presente – con i 9 gol realizzati negli ultimi due turni quella giallorossa è diventata la squadra più prolifica – la difesa sta iniziando a ballare pericolosamente. Nelle ultime quattro uscite tra coppa e campionato la Roma non ha mai incassato meno di due reti, subendone 10 complessivamente tra Napoli, Cagliari, Udinese e Manchester United.

Aquilani rischia

Contro il Sassuolo, prima della sosta, l’obiettivo sarà tenere la porta inviolata: il clean sheet, infatti, manca da quasi un mese. Utopia, invece, per la squadra di Alberto Aquilani, da lunedì scorso quella con la difesa più perforata in assoluto (26 gol in dieci giornate) dopo la sconfitta interna con la Fiorentina (2-4) al Mapei Stadium.

Gli emiliani sono vulnerabilissimi dietro e questo li ha portati a perdere quattro partite di fila – appena un punto nelle ultime sei – e a sprofondare fino a lambire la zona rossa. Trema l’ex allenatore di Pisa e Catanzaro, che potrebbe anche saltare in caso di debacle a Roma. All’Olimpico, nel frattempo, Aquilani dovrà fare a meno di capitan Berardi, il cui posto verrà probabilmente preso da Dominguez. Il rientro di Thorstvedt a centrocampo, tuttavia, conforta il tecnico neroverde. Dall’altro lato, Gasperini non riuscirà a recuperare nessuno degli infortunati eccellenti (Dybala, Svilar, Koné e Pellegrini) e in porta riandrà il terzo portiere Vasquez, visto il nuovo forfait del secondo Gollini.

Come vedere Roma-Sassuolo in diretta tv e streaming

Roma-Sassuolo è in programma sabato alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Roma-Sassuolo anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “1+Over 2.5” è quotata a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.59 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

La differenza di valori, di condizione e di rendimento rende difficile immaginare un risultato diverso dal successo della Roma. I capitolini segnano con grande facilità, soprattutto all’Olimpico, dove viaggiano a una media di 2.8 gol a partita. Il Sassuolo, dal canto suo, concede mediamente 2.4 reti in trasferta e dovrà fare a meno anche di Berardi, un riferimento fondamentale per il proprio attacco. La squadra di Gasperini potrebbe quindi trovare gli spazi necessari per indirizzare rapidamente la gara, anche se le recenti difficoltà difensive suggeriscono di non escludere una possibile rete degli ospiti. Consigliamo la combo 1+Over 2.5: la superiorità dei capitolini è evidente e i numeri offensivi dei padroni di casa rendono interessante l’abbinamento tra il segno 1 e una partita con almeno tre reti complessive. La difesa del Sassuolo concede troppo e difficilmente riuscirà a contenere a lungo l’attacco romanista.

Le probabili formazioni di Roma-Sassuolo

ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Molina, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Caleta-Car, Idzes, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Dominguez, Esposito, Laurientè.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1