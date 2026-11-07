I pronostici di sabato 7 novembre: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di sabato 7 novembre, dopo la clamorosa rimonta subita a Manchester la Roma vuole immediamente voltare pagina contro un Sassuolo in crisi nera.

Ultimo weekend di campionato prima della sosta per le nazionali di novembre, che manderà in archivio i principali tornei d’Europa e del mondo per due settimane. In Serie A sono quattro gli anticipi del sabato. Riflettori puntati sul match serale tra la Roma e il Sassuolo, con i giallorossi reduci dalla dolorosa rimonta subita in Champions League a Manchester contro lo United – a poche settimane da quella con il Real Madrid, avvenuta sempre in coppa – che vogliono subito voltare pagina approfittando della crisi degli emiliani, sconfitte cinque volte nelle ultime sei giornate ed alle prese con una difesa colabrodo, da lunedì scorso la peggiore in assoluto dopo il KO per 4-2 contro la Fiorentina. Per la squadra di Alberto Aquilani sarà complicato limitare i danni contro quello che attualmente è il miglior attacco del torneo.

Alle 15, invece, il sorprendente Frosinone di Massimiliano Alvini – sesto in classifica – andrà a caccia dell’ennesimo risultato utile nella trasferta di Cagliari. Ai ciociari, nonostante siano privi del loro bomber Raimondo, non mancano le soluzioni offensive ed è per questo che ipotizziamo una gara movimentata, considerando pure la necessità dei sardi di tornare a fare punti dopo la preoccupante serie di quattro sconfitte consecutive.

Negli altri campionati sono attese le vittorie di Bayern Monaco, Real Madrid e PSG, tutte e tre vincenti anche in Champions. Occhio anche all’FA Cup, dove il match tra Peterbourough United e Reading promette scintille.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1+MULTIGOL 2-5 in Roma-Sassuolo, Serie A, ore 20:45

Vincenti

BAYERN MONACO (in Mainz-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 15:30)

(in Mainz-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 15:30) GALATASARAY (in Galatasaray-Amedspor, Super Lig, ore 17:00)

(in Galatasaray-Amedspor, Super Lig, ore 17:00) REAL MADRID (in Valencia-Real Madrid, Liga, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Lipsia-Augsburg , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 PSG-Troyes , Ligue 1, ore 21:05

, Ligue 1, ore 21:05 Peterborough United-Reading, FA Cup, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Cagliari-Frosinone , Serie A, ore 15:00

, Serie A, ore 15:00 Stoccarda-Werder Brema , Bundesliga, ore 18:30

, Bundesliga, ore 18:30 Inter Miami-Charlotte, MLS, ore 22:00

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.03 GOLDBET; 6.78 SPORTBET; 6.03 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Benevento-Avellino, Serie B, ore 19:30