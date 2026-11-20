Schalke 04-Stoccarda è una partita valida per la decima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Sei punti in campionato, penultimo posto in classifica. Ma soprattutto nessun gol segnato in casa dopo nove giornate. In totale, lo Shalke 04, ha esultato cinque volte in stagione, ma mai davanti al pubblico amico.

Crediamo sia arrivato il momento di sbloccarsi contro uno Stoccarda che ha già preso quindici gol in questa annata – gli stessi segnati – ma che rimane comunque in corsa per un piazzamento europeo per il prossimo anno. In generale, la formazione ospite, è decisamente favorita in questo match: ha giocatori di qualità, lotta per altri obiettivi, e soprattutto nelle ultime cinque trasferta ha vinto tre volte. Una sconfitta, tra le altre cose, è arrivata in Champions.

Ci sarà un cambio deciso di trend rispetto a quelli che sono stati i risultati venuti fuori dagli scontri diretti. Sì, perché lo Schalke, oltre ad aver portato a casa l’ultimo confronto, in dodici delle ultime sfide ha vinto sette volte. Una striscia importante che, purtroppo per loro comunque, pare destinata a concludersi.

Come vedere Schalke 04-Stoccarda in diretta tv e streaming

La sfida Schalke 04-Stoccarda è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria dello Stoccarda è quotata 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.47 su Sportbet.

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Il pronostico

Nel momento in cui andiamo online con il nostro pronostico la quota del GOL si sta alzando. Crediamo possa raggiungere altre vette nel corso delle prossime ore. Ma lo Schalke, prima o poi, un gol in casa lo deve pur trovare e questa è l’occasione giusta. Gara da vittoria esterna, comunque.

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Le probabili formazioni di Schalke 04-Stoccarda

SCHALKE 04 (4-2-3-1): Karius; Ayhan, Katic, Kurucay, Gosens; El-Faouzi, Tanaka; Ljubicic, Karaman, Aouchiche; Hwang.

STOCCARDA (4-2-3-1): Seimen; Jaquez, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Spalt, Promel, Fuhrich; El Khannouss, Undav; Demirovic.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2