Schalke 04-Stoccarda è una partita valida per la decima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
Sei punti in campionato, penultimo posto in classifica. Ma soprattutto nessun gol segnato in casa dopo nove giornate. In totale, lo Shalke 04, ha esultato cinque volte in stagione, ma mai davanti al pubblico amico.
Crediamo sia arrivato il momento di sbloccarsi contro uno Stoccarda che ha già preso quindici gol in questa annata – gli stessi segnati – ma che rimane comunque in corsa per un piazzamento europeo per il prossimo anno. In generale, la formazione ospite, è decisamente favorita in questo match: ha giocatori di qualità, lotta per altri obiettivi, e soprattutto nelle ultime cinque trasferta ha vinto tre volte. Una sconfitta, tra le altre cose, è arrivata in Champions.
Ci sarà un cambio deciso di trend rispetto a quelli che sono stati i risultati venuti fuori dagli scontri diretti. Sì, perché lo Schalke, oltre ad aver portato a casa l’ultimo confronto, in dodici delle ultime sfide ha vinto sette volte. Una striscia importante che, purtroppo per loro comunque, pare destinata a concludersi.
Come vedere Schalke 04-Stoccarda in diretta tv e streaming
La sfida Schalke 04-Stoccarda è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria dello Stoccarda è quotata 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.47 su Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Nel momento in cui andiamo online con il nostro pronostico la quota del GOL si sta alzando. Crediamo possa raggiungere altre vette nel corso delle prossime ore. Ma lo Schalke, prima o poi, un gol in casa lo deve pur trovare e questa è l’occasione giusta. Gara da vittoria esterna, comunque.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici come questi vincenti su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di Schalke 04-Stoccarda
SCHALKE 04 (4-2-3-1): Karius; Ayhan, Katic, Kurucay, Gosens; El-Faouzi, Tanaka; Ljubicic, Karaman, Aouchiche; Hwang.
STOCCARDA (4-2-3-1): Seimen; Jaquez, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Spalt, Promel, Fuhrich; El Khannouss, Undav; Demirovic.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus