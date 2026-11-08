Pronostico Fiorentina-Juventus: una certezza ce l’abbiamo

Fiorentina-Juventus è una partita dell’undicesima giornata di Serie A: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming
Una Juve sicuramente in ripresa. Forte di due vittorie di fila tra campionato ed Europa. Forte di uno Spalletti che sembra aver trovato la lucidità giusta dopo alcune settimane di confusione. Ma a Firenze, lo sappiamo, è sempre difficile per tutti. Anche per i bianconeri.
Vanoli ha dato un’identità alla sua squadra. Ha giocatori forti. Ha una classifica che non permette nessun tipo di distrazione perché il rischio è di ritrovarsi nuovamente nelle zone meno nobili. E andare così alla sosta, in depressione, non aiuta. Il fattore stanchezza potrebbe aiutare invece la Viola, che non ha giocato in mezzo alla settimana a differenza di una Juve chiamata ad un doppio viaggio in pochi giorni. Si inizia a intravedere qualcosa sotto questo profilo.
Ora, è evidente una partita da tripla, questo. Lo sappiamo tutti: può succedere la qualunque. La cosa certa però c’è, almeno una, o almeno crediamo possa essere sicura. Ma ve la diciamo sotto, nel nostro pronostico.
Come vedere Fiorentina-Juventus in diretta tv e streaming
Fiorentina-Juventus, in programma domenica alle 20:45 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.
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Il pronostico
La cosa certa è che entrambe troveranno la via della rete. Sì, la partita tra le altre cose si dovrebbe anche sbloccare dentro il primo tempo. Insomma, ci sarà da divertirsi. E poi occhio al pareggio, perché da un lato la Fiorentina ha bisogno di punti e dall’altro, la Juventus, è un poco stanca. Insomma, ci pare possa finire in questo modo.
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Le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.
JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; McKennie, Koopmeiners, Douglas Luiz, Alajbegovic; Kolo Muani, Woltemade.
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