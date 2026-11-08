I pronostici di domenica 8 novembre: Serie A, Serie B, Liga, Premier League e Ligue 1

I pronostici di domenica 8 novembre, tante sfide ricche di spunti in giro per l’Europa: da Napoli-Lazio a Inter-Como, passando per Atletico Madrid-Barcellona.
Prima di fermarsi per la sosta, la Serie A propone cinque partite, tutte ricche di spunti, con il match clou tra tra Inter e Como alle 18 a San Siro. I lariani sono ufficialmente entrati in un’altra dimensione: mercoledì scorso hanno scritto una pagina di storia battendo il Lens 9-1 in Champions League, per giunta in trasferta, lanciando un messaggio a tutta Europa e centrando il sesto successo di fila tra coppa e campionato.
La squadra di Cesc Fabregas ora è chiamata a sfatare un tabù che si chiama Inter, dal momento che l’ultima affermazione lariana sui nerazzurri risale al 1985 e da quando è tornato in massima serie il Como non è mai riuscito ad avere la meglio sulla Beneamata. Quello del “Meazza”, proprio per questo motivo, è uno di quegli incontri tutti da godere, anche se la cosa certa è che entrambe le squadre troveranno la via del gol, con gli uomini di Cristian Chivu – secondi in classifica a +2 su Paz e compagni – che tenteranno di fermare la corsa di Fabregas, confermandosi la sua “bestia nera”.
A mezzogiorno e mezza, invece, va in scena la sfida tra Napoli e Lazio. Da un lato gli azzurri in crisi nera e un Max Allegri sempre più in bilico, dall’altra la capolista a sorpresa che vuole ben figurare anche al “Maradona”, stadio in cui non ha mai perso nelle ultime quattro visite. In serata il match da attenzionare è in Liga: c’è lo scontro al vertice tra Atletico Madrid e Barcellona. Lo spettacolo, al Metropolitano, dovrebbe essere garantito.
Pronostici: la scelta del Veggente
• MULTIGOL 1-3 CASA+MULTIGOL 1-3 OSPITE in Fiorentina-Juventus, Serie A, ore 20:45
Vincenti
- LAZIO O PAREGGIO (in Napoli-Lazio, Serie A, ore 12:30)
- VILLARREAL (in Villarreal-Getafe, Liga, ore 18:30)
- OLYMPIAKOS (in Olympiakos-PAOK, Souper Ligka Ellada, ore 20:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Monza-Atalanta, Serie A, ore 15:00
- Celtic-Kilmarnock, Scottish Premiership, ore 17:00
- Atletico Madrid-Barcellona, Liga, ore 21:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Manchester United-Aston Villa, Premier League, ore 17:30
- Inter-Como, Serie A, ore 18:00
- Lens-Marsiglia, Ligue 1, ore 20:45
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.63 GOLDBET; 7.67 SPORTBET; 6.63 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2+NO GOL in Vicenza-Cremonese, Serie B, ore 19:30
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