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Pronostico Carrarese-Sampdoria: arriva il terzo di stagione

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Carrarese-Sampdoria è una gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

La vittoria nel derby ligure contro l’Entella potrebbe essere il cambio di passo per la stagione della Sampdoria. Una squadra costruita con un altro obiettivo, che ha già cambiato allenatore, e che ha bisogno di punti per uscire da una posizione di classifica deficitaria.

Pronostico Carrarese-Sampdoria
Pronostico Carrarese-Sampdoria: arriva il terzo di stagione (Profilo Instagram Sampdoria) – Ilveggente.it

Non sarà semplice sul campo della Carrarese. Parliamo di un vero e proprio – al momento – scontro salvezza. Sono due i punti di classifica che dividono queste formazioni in favore dei padroni di casa che, però, hanno il peggior attacco del campionato con solamente 9 reti fatte. Una media molto bassa. Non che la Samp abbia fatto chissà quanto meglio (10 gol segnati), ma almeno questa squadra in attacco ha dei giocatori che la differenza la possono fare.

Due pareggi esterni per la Samp in questo avvio di campionato. Ecco, possiamo serenamente affermare che è arrivata l’ora, dopo diverse sconfitte anche pesanti e inaspettate, che i liguri si possano prendere il terzo risultato utile lontani dal Ferraris. Ci sta, eccome, questa possibilità.

Come vedere Carrarese-Sampdoria in diretta tv e in streaming

Carrarese-Sampdoria in programma domenica alle 17:15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

La doppia esterna per i meno coraggiosi, il colpaccio Samp per chi ha più coraggio. Una sfida, questa, da almeno un gol per squadra senza dubbio alcuno. Ma con la possibilità come spiegato prima di un clamoroso colpo blucerchiato per superare in classifica la Carrarese.

Le probabili formazioni di Carrarese-Sampdoria

CARRARESE (3-5-2): Pizzignacco; Ruggeri, Oliana, Reale; Parianti, Schiavi, Braunoder, Martini, Rouhi; Abiuso, Rubino. 
SAMPDORIA (4-3-2-1): Krastev; Mbabu, Ferrari, Delli Carri, Gartnemann; Henderson, Abildgaard, Makoumbou; Begic, Insigne; Lauritsen. 

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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