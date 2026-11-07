Pronostico Friburgo-Union Berlino: il podio non ammette distrazioni

Friburgo-Union Berlino è una partita di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Il Friburgo vuole continuare a frequentare le zone nobili della Bundesliga. Del resto, la squadra di Julian Schuster si presenta alla nona giornata al terzo posto, a soli due punti dalla vetta, e ha già dimostrato di poter competere con le migliori. Dopo le sconfitte contro Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, la risposta è arrivata con il successo sul campo dell’Augsburg, seguito dalla vittoria europea in trasferta contro il Trabzonspor.
Situazione decisamente diversa per l’Union Berlino, che sta attraversando un’altra stagione complicata: il pesantissimo 7-0 incassato contro il Bayern Monaco aveva fatto temere il peggio, ma la squadra è riuscita almeno a reagire. Il successo contro l’Elversberg e i tre pareggi consecutivi contro Borussia Dortmund, Augsburg e Colonia hanno restituito un po’ di fiducia. La sedicesima posizione, tuttavia, lascia ancora poco spazio alla tranquillità.
Il problema principale degli ospiti resta la scarsa incisività sotto porta: appena sette reti realizzate finora, un bottino che rappresenta il diciassettesimo attacco del campionato. Il Friburgo, al contrario, dispone di maggiori soluzioni offensive e arriva all’appuntamento con una condizione complessivamente migliore. Il turno europeo potrebbe incidere sulle energie dei padroni di casa, ma il divario tecnico e il rendimento mostrato finora suggeriscono comunque un vantaggio piuttosto netto per la formazione di Schuster.
Come vedere Friburgo-Union Berlino in diretta tv e streaming
La partita Friburgo-Union Berlino si gioca domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Il Friburgo ha tutte le carte in regola per conquistare i tre punti: la squadra di casa è più attrezzata, occupa una posizione di classifica decisamente migliore e ha dimostrato di saper reagire anche dopo qualche risultato negativo. L’Union Berlino, invece, continua a pagare soprattutto le difficoltà in fase realizzativa.
La serie di pareggi ottenuta nelle ultime giornate ha restituito un minimo di solidità agli ospiti, ma contro una formazione di questo livello potrebbe non bastare. Il fattore campo e la maggiore qualità offensiva orientano la scelta verso il successo del Friburgo.
Le probabili formazioni di Friburgo-Union Berlino
FRIBURGO (4-2-3-1): Backhaus; Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Engelhardt; Beste, Suzuki, Scherhant; Matanovic.
UNION BERLINO (4-2-3-1): Rönnow; Haberer, Van den Bosch, Querfeld, Rothe; Schäfer, Khedira; Jeong, Aebischer, Burcu; Skarke.
POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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