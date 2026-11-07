Pronostico Manchester United-Aston Villa: la notte da eroi non è bastata

Manchester United-Aston Villa è una partita di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

La vittoria contro la Roma ha restituito un po’ di ossigeno al Manchester United, ma sarebbe prematuro parlare di svolta. In campionato i Red Devils stanno vivendo una stagione molto complicata: una sola vittoria nelle prime nove giornate, quattro pareggi e altrettante sconfitte. Il diciassettesimo posto, con gli stessi punti della prima squadra in zona retrocessione, racconta una situazione decisamente lontana dalle ambizioni del club.

Il successo europeo, arrivato dopo una rimonta e una serie di nove partite senza vittorie, può comunque rappresentare una spinta sul piano del morale. Resta da capire se la squadra di Michael Carrick riuscirà a trasferire quella reazione anche in Premier League, dove le ultime uscite hanno lasciato parecchi dubbi. Il pareggio con il Leeds e le sconfitte contro Bournemouth e Chelsea hanno confermato una fragilità che non può essere cancellata da una sola serata positiva.

Dall’altra parte c’è un Aston Villa che, pur reduce dalla pesante sconfitta europea contro il Barcellona, ha mostrato segnali di crescita in campionato. Tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque giornate hanno permesso alla formazione di Unai Emery di risalire fino al decimo posto. I successi contro Newcastle e Manchester City sono indicativi del potenziale degli ospiti, che sembrano avere maggiore continuità rispetto ai padroni di casa.

Come vedere Manchester United-Aston Villa in diretta tv e streaming

La partita, valida per la decima giornata di Premier League, si gioca domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport (canale 258). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “GOL” è quotato a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.48 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Il Manchester United ha certamente bisogno di dare seguito alla vittoria contro la Roma, ma il rendimento in campionato continua a essere troppo discontinuo per concedere piena fiducia ai padroni di casa. L’Aston Villa, invece, ha dimostrato di poter mettere in difficoltà avversari di alto livello e dispone di un’identità di gioco più consolidata.

La trasferta di Old Trafford non è priva di insidie, anche considerando la voglia di riscatto dei Red Devils. Tuttavia, la maggiore continuità mostrata nelle ultime settimane e la qualità del lavoro di Emery spingono verso il successo esterno. La scelta è la vittoria dell’Aston Villa.

Le probabili formazioni di Manchester United-Aston Villa

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Heaven, Maguire, Dalot; Mainoo, Tielemans; Diallo, Bruno Fernandes, Mbeumo; Cunha.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Suzuki; Bogarde, Lindelof, Torres, Maatsen; Kamara, Goretzka; Alysson, McGinn, Manzambi; Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2