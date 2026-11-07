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Pronostico Sunderland-Chelsea: numeri da paura, allarme rosso

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Sunderland-Chelsea è una partita di Premier League e si gioca domenica alle 15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Cinque sconfitte nelle ultime sei giornate e una serie negativa che si allunga ormai da sette turni: il Sunderland sta attraversando il momento più delicato della sua stagione. La sconfitta contro il Coventry ha lasciato la squadra a quota cinque punti, all’ultimo posto in classifica, e anche il successivo impegno europeo contro la Dinamo Zagabria si è concluso con un altro risultato negativo.

Chelsea
Pronostico Sunderland-Chelsea: numeri da paura, allarme rosso (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Chelsea, invece, ha ritrovato il sorriso proprio nell’ultima giornata, superando il Manchester United per 2-0. Un successo importante, arrivato dopo il passo falso contro il Tottenham, che ha permesso ai Blues di consolidare il quarto posto. La squadra di Xabi Alonso ha conquistato tre vittorie nelle ultime quattro partite di campionato e può contare su un reparto offensivo di livello, anche se la fase difensiva continua a concedere qualcosa di troppo.

I padroni di casa hanno bisogno di una svolta, ma il momento non sembra quello ideale per affrontare una squadra con ambizioni europee. Il Chelsea ha perso terreno rispetto alle prime tre, ma ha l’occasione di consolidare la propria posizione contro un avversario in grande difficoltà. Il Sunderland può aggrapparsi al ricordo dei due successi ottenuti nella scorsa stagione, ma ripetere quell’impresa appare complicato.

Come vedere Sunderland-Chelsea in diretta tv e streaming

Sunderland
Come vedere Sunderland-Chelsea in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La partita Sunderland-Chelsea, valida per la decima giornata di Premier League, si gioca domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il divario tecnico e il momento delle due squadre suggeriscono di puntare sul Chelsea. Gli ospiti hanno ritrovato continuità in campionato e possono sfruttare le difficoltà di una formazione che ha perso cinque delle ultime sei partite. Anche la maggiore freschezza, dopo una settimana senza impegni europei, potrebbe rivelarsi un fattore importante.

Il Sunderland ha già dimostrato nella scorsa stagione di poter sorprendere i Blues, ma stavolta le condizioni sembrano decisamente diverse. La squadra di Alonso ha le qualità necessarie per imporsi anche in trasferta: scegliamo la vittoria del Chelsea.

Le probabili formazioni di Sunderland-Chelsea

SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Hume, Mukiele, O’Nien, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Rigg, Le Fée, Angulo; Brobbey.
CHELSEA (4-2-3-1): Penders; Acheampong, Fofana, Colwill, Palestra; Henderson, Lavia; Estêvão, Palmer, Rogers; Neto.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2

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