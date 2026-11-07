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Pronostico Le Mans-Monaco: un numero preoccupa più della classifica

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Le Mans-Monaco è una partita di Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Monaco ha bisogno di ritrovare la vittoria in campionato dopo quattro giornate senza successi: il pareggio interno contro il Lille e la sconfitta sul campo del Paris FC hanno rallentato la corsa della squadra del Principato, scivolata al settimo posto. In Europa, però, il rendimento è decisamente diverso: il successo per 2-0 contro il Nordsjaelland ha portato a tre le vittorie consecutive nella fase campionato di Conference League.

Monaco
Pronostico Le Mans-Monaco: un numero preoccupa più della classifica (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Le Mans sta invece pagando a caro prezzo il salto di categoria, tanto è vero che la neopromossa è reduce da quattro partite senza vittorie e occupa il diciassettesimo posto, in piena zona retrocessione. Dopo le sconfitte contro Paris Saint-Germain e Tolosa, il pareggio con l’Auxerre aveva lasciato qualche speranza, ma il successivo 2-0 incassato a Troyes ha confermato le difficoltà. C’è soprattutto un dato che non lascia tranquilli: la squadra ha subito almeno un gol in ogni partita di questa stagione.

Il Monaco ha quindi un’occasione importante per rilanciarsi in campionato. La differenza di qualità tra le due rose è evidente e gli ospiti possono contare su un reparto offensivo più attrezzato. Anche se il rendimento esterno recente non è stato brillante, la fragilità difensiva dei padroni di casa rappresenta un fattore da non sottovalutare.

Come vedere Le Mans-Monaco in diretta tv e streaming

Le Mans
Come vedere Le Mans-Monaco in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La partita Le Mans-Monaco, valida per la decima giornata di Ligue 1, si gioca domenica alle 17:15. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.

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Il pronostico

Il Monaco ha bisogno di ritrovare continuità in campionato e questa trasferta offre una buona opportunità. Il Le Mans ha mostrato limiti evidenti, soprattutto nella fase difensiva, e finora non è mai riuscito a chiudere una partita senza subire gol. La maggiore qualità degli ospiti può risultare decisiva.

La vittoria europea ha restituito fiducia alla squadra del Principato, che può sfruttare le difficoltà degli avversari per interrompere la serie negativa in Ligue 1 e che quindi, verosimilmente, potrebbe avere la meglio in questo match.

Le probabili formazioni di Le Mans-Monaco

LE MANS (3-5-2): Kocik; Boissé, Yohou, Torrente; Buadés, Bretelle, Lauray, Rabillard, Calodat; Diallo, Mafouta.
MONACO (4-2-3-1): Hradecky; Vanderson, Sané, Dier, Nazinho; Camara, Zakaria; Coulibaly, Golovin, Abline; Brunner.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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