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Pronostico Brest-Lione: Gones in cerca di certezze ma le insidie sono dietro l’angolo

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Brest-Lione è una partita valida per la decima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

In settimana il Lione è riuscito a strappare un punto su un campo notoriamente difficile come quello della Real Sociedad, impattando 1-1 con i baschi nel match valido per la quarta giornata della League Phase di Europa League.

Maciel
Pronostico Brest-Lione: Gones in cerca di certezze ma le insidie sono dietro l’angolo (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Non era scontato che i Gones uscissero imbattuti da Anoeta, dal momento che si trattava della prima uscita senza Paulo Fonseca in panchina. Il tecnico portoghese proprio in questi giorni, dopo tante polemiche, è diventato ufficialmente il nuovo allenatore dello Sporting, decisione sofferta ma che non è andata affatto già al club transalpino, né alla società né alla maggior parte dei calciatori.

A San Sebastian ha debuttato il suo ex collaboratore Jorge Maciel, che ne ha preso il posto. E i segnali sono stati sin da subito confortanti.

Lione deludente in trasferta, i bretoni faticano in casa

Terminata la telenovela Fonseca, il Lione deve ritrovare continuità in campionato, anche per provare a rimanere tra le prime tre – oggi i Gones sono terzi a -3 dal PSG capolista – in una classifica che rimane comunque molto corta.

Ajorque
Pronostico Brest-Lione: Gones in cerca di certezze ma le insidie sono dietro l’angolo (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Per dare filo da torcere ai parigini, bisognerà migliorare il rendimento in trasferta: fuori casa Tolisso e compagni hanno totalizzato a malapena 4 punti, una miseria se confrontati al bottino casalingo (13, score finora migliore del torneo insieme a Rennes e Paris FC). Maciel tenterà di invertire la rotta a Brest, contro una squadra che veleggia a metà classifica e che viene dal bel successo esterno nel derby bretone con il Lorient, battuto 2-0 grazie ai gol di Ajorque e Edjouma. A differenza del Lione, i biancorossi stanno facendo meglio in trasferta che in casa: lontano dal proprio pubblico hanno conquistato il doppio dei punti (solo il PSG ne ha ottenuti di più).

Come vedere Brest-Lione in streaming

La sfida tra Brest e Lione è in programma domenica alle 17:15. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.

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Il pronostico

I precedenti suggeriscono una partita aperta: 4 degli ultimi 5 confronti di Ligue 1 tra queste formazioni sono terminati con entrambe le squadre a segno e altrettanti hanno superato la soglia dei due gol complessivi. Il Lione ha perso una sola delle ultime 5 sfide ufficiali contro il Brest, ma il rendimento recente dei padroni di casa e le difficoltà esterne dei Gones rendono complicato individuare un favorito netto.

La sensazione è che i bretoni possano giocarsela alla pari, sfruttando le incertezze di una squadra che sta ancora cercando un nuovo equilibrio. Il Lione dispone di maggiore qualità individuale e ha dimostrato in Europa di poter reagire anche in un momento delicatissimo, ma dovrà confermare questi segnali anche in campionato. La continuità offensiva delle due squadre e i precedenti ricchi di gol spingono verso una gara con occasioni da entrambe le parti.

Le probabili formazioni di Brest-Lione

BREST (4-2-3-1): Selvik; Lala, Tousart, Lloris, Locko; Chotard, Magnetti; Baldé, Doumbia, Mboup; Ajorque.
LIONE (4-3-3): Greif; Athekame, Bacher, Kluivert, Abner; Nartey, Tessmann, Tolisso; Boudache, Merah, Duranville.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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