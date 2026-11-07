Pronostico Brest-Lione: Gones in cerca di certezze ma le insidie sono dietro l’angolo

Brest-Lione è una partita valida per la decima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

In settimana il Lione è riuscito a strappare un punto su un campo notoriamente difficile come quello della Real Sociedad, impattando 1-1 con i baschi nel match valido per la quarta giornata della League Phase di Europa League.

Non era scontato che i Gones uscissero imbattuti da Anoeta, dal momento che si trattava della prima uscita senza Paulo Fonseca in panchina. Il tecnico portoghese proprio in questi giorni, dopo tante polemiche, è diventato ufficialmente il nuovo allenatore dello Sporting, decisione sofferta ma che non è andata affatto già al club transalpino, né alla società né alla maggior parte dei calciatori.

A San Sebastian ha debuttato il suo ex collaboratore Jorge Maciel, che ne ha preso il posto. E i segnali sono stati sin da subito confortanti.

Lione deludente in trasferta, i bretoni faticano in casa

Terminata la telenovela Fonseca, il Lione deve ritrovare continuità in campionato, anche per provare a rimanere tra le prime tre – oggi i Gones sono terzi a -3 dal PSG capolista – in una classifica che rimane comunque molto corta.

Per dare filo da torcere ai parigini, bisognerà migliorare il rendimento in trasferta: fuori casa Tolisso e compagni hanno totalizzato a malapena 4 punti, una miseria se confrontati al bottino casalingo (13, score finora migliore del torneo insieme a Rennes e Paris FC). Maciel tenterà di invertire la rotta a Brest, contro una squadra che veleggia a metà classifica e che viene dal bel successo esterno nel derby bretone con il Lorient, battuto 2-0 grazie ai gol di Ajorque e Edjouma. A differenza del Lione, i biancorossi stanno facendo meglio in trasferta che in casa: lontano dal proprio pubblico hanno conquistato il doppio dei punti (solo il PSG ne ha ottenuti di più).

Come vedere Brest-Lione in streaming

La sfida tra Brest e Lione è in programma domenica alle 17:15. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.68 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

I precedenti suggeriscono una partita aperta: 4 degli ultimi 5 confronti di Ligue 1 tra queste formazioni sono terminati con entrambe le squadre a segno e altrettanti hanno superato la soglia dei due gol complessivi. Il Lione ha perso una sola delle ultime 5 sfide ufficiali contro il Brest, ma il rendimento recente dei padroni di casa e le difficoltà esterne dei Gones rendono complicato individuare un favorito netto.

La sensazione è che i bretoni possano giocarsela alla pari, sfruttando le incertezze di una squadra che sta ancora cercando un nuovo equilibrio. Il Lione dispone di maggiore qualità individuale e ha dimostrato in Europa di poter reagire anche in un momento delicatissimo, ma dovrà confermare questi segnali anche in campionato. La continuità offensiva delle due squadre e i precedenti ricchi di gol spingono verso una gara con occasioni da entrambe le parti.

Le probabili formazioni di Brest-Lione

BREST (4-2-3-1): Selvik; Lala, Tousart, Lloris, Locko; Chotard, Magnetti; Baldé, Doumbia, Mboup; Ajorque.

LIONE (4-3-3): Greif; Athekame, Bacher, Kluivert, Abner; Nartey, Tessmann, Tolisso; Boudache, Merah, Duranville.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1