Pronostico Colonia-Bayer Leverkusen: il momento no rischia di diventare una crisi

Colonia-Bayer Leverkusen è una partita di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Il Bayer Leverkusen ha bisogno di ritrovare la strada dopo una settimana decisamente complicata: la sconfitta contro il Marsiglia in Europa League ha interrotto una serie positiva nella competizione continentale, mentre in Bundesliga la squadra di Carles Martinez è reduce da due battute d’arresto consecutive. Il sesto posto non è ancora una sentenza, ma la distanza dal podio comincia a richiedere una risposta.
Il Colonia, dal canto suo, non sta attraversando un periodo particolarmente brillante. Una sola vittoria nelle ultime sei giornate ha frenato la squadra, che si trova al tredicesimo posto con appena due punti di margine sulla zona retrocessione. I pareggi contro Schalke e Union Berlino hanno almeno permesso di muovere la classifica, ma per i padroni di casa ogni punto pesa parecchio. Davanti al proprio pubblico, però, i Biancorossi hanno dimostrato di poter essere un avversario scomodo.
Il Bayer dispone di maggiore qualità e di un reparto offensivo capace di fare la differenza, con Schick come riferimento principale. Anche il rendimento recente, tuttavia, invita alla prudenza: le sconfitte contro Hoffenheim e Stoccarda hanno evidenziato qualche problema di equilibrio. Il Colonia proverà a sfruttare proprio queste incertezze, ma gli ospiti hanno motivazioni importanti e una classifica che non consente ulteriori distrazioni.
Come vedere Colonia-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming
Colonia-Bayer Leverkusen si gioca domenica alle 15:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Il Colonia ha bisogno di punti e può contare sul sostegno del proprio pubblico, ma il divario tecnico tra le due squadre resta significativo. Il Bayer Leverkusen ha attraversato giorni difficili, ma dispone di soluzioni offensive superiori e di un organico costruito per competere nelle zone alte della classifica.
La trasferta nasconde qualche insidia, soprattutto per una squadra che deve ritrovare solidità dopo aver incassato diversi gol nelle ultime uscite. Tuttavia, la maggiore qualità degli ospiti può fare la differenza, ergo puntiamo sulla vittoria del Bayer Leverkusen.
Le probabili formazioni di Colonia-Bayer Leverkusen
COLONIA (4-4-2): Schwäbe; Sebulonsen, Schmied, Simpson-Pusey, Sosa; Maina, Okon-Engstler, Krauß, Jóhannesson; Bülter, El Mala.
BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Flekken; Quansah, Tapsoba, Medina, Gutiérrez; García, Fernández; Moreira, Maza, Vázquez; Schick.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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