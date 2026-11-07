Pronostico Ipswich Town-Bournemouth: hanno messo nel mirino l’Europa

Ipswich-Bournemouth è una partita di Premier League e si gioca domenica alle 15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

L’Ipswich sta conducendo una stagione da neopromossa, con l’obiettivo prioritario di conservare la categoria: il quattordicesimo posto e i quattro punti di margine sulla zona retrocessione rappresentano una base discreta, ma il rendimento recente non è particolarmente rassicurante. Nelle ultime otto giornate sono arrivate quattro sconfitte, due vittorie e altrettanti pareggi. Dopo il 3-2 incassato sul campo del Manchester City, i Tractor Boys hanno raccolto due pareggi consecutivi contro Nottingham Forest e Hull, senza riuscire a dare una vera svolta al proprio cammino.

Il Bournemouth, invece, sembra aver finalmente trovato la propria dimensione. Dopo un avvio complicato, la squadra di Marco Rose ha infilato tre vittorie consecutive contro Sunderland, Manchester United e Leeds, segnando sette gol senza subirne nessuno, un rendimento che ha permesso ai Cherries di salire all’ottavo posto e avvicinarsi alla zona europea, distante appena tre lunghezze. La squadra ha ritrovato fiducia, insomma, e sembra aver superato le difficoltà iniziali.

La trasferta di Portman Road rappresenta un’occasione interessante per proseguire questa risalita. L’Ipswich ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche avversari più quotati, ma concede troppo e non sempre riesce a gestire i momenti delicati delle partite. Dall’altra parte c’è un Bournemouth che arriva con entusiasmo e una condizione decisamente migliore. Le assenze non sono del tutto irrilevanti, ma la formazione ospite dispone di alternative sufficienti per mantenere alto il proprio livello.

Come vedere Ipswich-Bournemouth in diretta tv e streaming

Ipswich-Bournemouth si gioca domenica alle 15. Non è prevista copertura televisiva dell’evento in Italia.

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Il pronostico

Il Bournemouth arriva a questo appuntamento con tre vittorie consecutive e una fiducia ritrovata. Il successo contro il Manchester United, seguito da quelli contro Sunderland e Leeds, ha confermato la crescita della squadra di Rose. L’Ipswich, invece, continua a procedere a piccoli passi e ha mostrato qualche fragilità di troppo.

Il divario tra le due formazioni non è enorme, ma il rendimento recente sposta l’ago della bilancia dalla parte degli ospiti. Il momento delle due squadre, infatti, suggerisce un vantaggio per i Cherries.

Le probabili formazioni di Ipswich-Bournemouth

IPSWICH (4-2-3-1): Walton; Ouattara, O’Shea, Diop, Davis; Florentino, Palacios; Fatawu, Enciso, Philogene; Emersonn.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Antonio Silva, Truffert; Adams, Christie; Tavernier, Kluivert, Rayan; Evanilson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2