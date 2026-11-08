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Pronostico Virtus Entella-Modena: secondo posto solitario

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Entella-Modena è una gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

Una sola sconfitta esterna per il Modena, forse nella partita meno aspettata, sul campo della Carrarese. I canarini gialli emiliani possono essere la mina vagante di questo campionato – intanto sono terzi in classifica e se ne possono andare in solitaria al secondo posto – perché sono una buona squadra e perché hanno un Belotti che segna con regolarità disarmante. Un lusso.

Pronostico Entella-Modena
Pronostico Entella-Modena: secondo posto solitario (Profilo Instagram Modena) – Ilveggente.it

L’Entella non ha ancora mai vinto tra le mura amiche in questa stagione. Nonostante abbia dieci punti in classifica, e quindi al momento fuori anche dalla zona playout, i liguri non sono riusciti a sbloccarsi su quel campo che lo scorso anno ha permesso di raggiungere la salvezza. E sono poche le possibilità che questo possa succedere adesso, in questo match, contro una squadra che sta dimostrando davvero di potersela giocare e che vive sulle ali dell’entusiasmo.

Una gara da vittoria esterna, ci pare possa uscire realmente questo risultato. E i motivi ve li abbiamo spiegati sopra. Sia per il cammino interno dei padroni di casa sia per il rendimento esterno della squadra ospite. Insomma, Modena secondo.

Come vedere Entella-Modena in diretta tv e in streaming

Entella-Modena in programma domenica alle 15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Crediamo che il Modena possa riuscire nel colpaccio esterno perché sta bene e perché fino al momento in trasferta ha sempre fatto ottime cose. Rinviato invece l’appuntamento con la prima vittoria interna dell’Entella. Ma se non succede presto si fa dura per la salvezza.

Le probabili formazioni di Entella-Modena

ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Parodi, Tiritiello, Alborghetti; Vignali, Franzoni, Squizzato, Benedetti, Di Mario; Cuppone, Guiu. 
MODENA (3-5-2): Chichizola; Folino, Nador, Nieling; Olzer, Santoro, Brugman, Bianco, Dentello-Azzi; Belotti, Ambrosino. 

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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