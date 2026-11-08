Pronostico Vicenza-Cremonese: la strada è ormai tracciata

Vicenza-Cremonese è una gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla
Ha iniziato a ingranare la Cremonese. E si sapeva, serviva solamente un poco di tempo alla truppa lombarda per tornare – o per cercare di farlo – nelle zone nobili della classifica. Una squadra del genere, prima o poi, viene fuori. E anche il cambio tecnico, con Pecchia in panchina, ha aiutato.
Due vittorie di fila senza subire gol. Questo è il ruolino degli ospiti nelle ultime due uscite. Anche la difesa si è aggiustata ed è un fattore: gli uomini dietro ci sono per fare benissimo, quindi occhio al colpo esterno. Il Vicenza invece, nello stesso lasso di tempo, ha perso due volte, contro Modena e Palermo. Due squadre che lottano per la promozione e anche la Cremonese gioca per la stessa cosa. Questo per dire che nel momento in cui si alza il livello il Vicenza neopromosso rischia sempre grosso. E sarà così pure stavolta. Non abbiamo dubbi.
Le qualità della Cremonese sono importanti e sono sotto gli occhi di tutti. Nonostante qualche infortunio importante nella rosa il livello resta altissimo. Ecco perché parliamo di una probabile vittoria esterna.
Come vedere Vicenza-Cremonese in diretta tv e in streaming
Vicenza-Cremonese in programma domenica alle 19:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Terza vittoria di fila per la Cremonese. Gara che dovrebbe pure vedere una sola squadra a segno. Perché a livello difensivo gli ospiti sono cresciuti tantissimi e davanti possono colpire in qualsiasi momento.
Le probabili formazioni di Vicenza-Cremonese
VICENZA (3-5-2): Gagno; Papetti, Brighenti, Marchizza; Caferri, Carraro, Bellemo, Valoti, Corazza; Merkaj, Rauti.
CREMONESE (4-2-3-1): Fulignati; Baschirotto, Grassi, Luperto, Pezzella; Thorsby, Vandeputte; Elia, Berti, Licina; Bonazzoli.
POSSIBILE RISULTATO: 0-2
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