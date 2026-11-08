Pronostico Vicenza-Cremonese: la strada è ormai tracciata

Vicenza-Cremonese è una gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

Ha iniziato a ingranare la Cremonese. E si sapeva, serviva solamente un poco di tempo alla truppa lombarda per tornare – o per cercare di farlo – nelle zone nobili della classifica. Una squadra del genere, prima o poi, viene fuori. E anche il cambio tecnico, con Pecchia in panchina, ha aiutato.

Due vittorie di fila senza subire gol. Questo è il ruolino degli ospiti nelle ultime due uscite. Anche la difesa si è aggiustata ed è un fattore: gli uomini dietro ci sono per fare benissimo, quindi occhio al colpo esterno. Il Vicenza invece, nello stesso lasso di tempo, ha perso due volte, contro Modena e Palermo. Due squadre che lottano per la promozione e anche la Cremonese gioca per la stessa cosa. Questo per dire che nel momento in cui si alza il livello il Vicenza neopromosso rischia sempre grosso. E sarà così pure stavolta. Non abbiamo dubbi.

Le qualità della Cremonese sono importanti e sono sotto gli occhi di tutti. Nonostante qualche infortunio importante nella rosa il livello resta altissimo. Ecco perché parliamo di una probabile vittoria esterna.

Come vedere Vicenza-Cremonese in diretta tv e in streaming

Vicenza-Cremonese in programma domenica alle 19:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Cremonese è quotata 2.40 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è a 2.10 su Goldbet, Lottomatica.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Terza vittoria di fila per la Cremonese. Gara che dovrebbe pure vedere una sola squadra a segno. Perché a livello difensivo gli ospiti sono cresciuti tantissimi e davanti possono colpire in qualsiasi momento.

Le probabili formazioni di Vicenza-Cremonese

VICENZA (3-5-2): Gagno; Papetti, Brighenti, Marchizza; Caferri, Carraro, Bellemo, Valoti, Corazza; Merkaj, Rauti.

CREMONESE (4-2-3-1): Fulignati; Baschirotto, Grassi, Luperto, Pezzella; Thorsby, Vandeputte; Elia, Berti, Licina; Bonazzoli.



POSSIBILE RISULTATO: 0-2