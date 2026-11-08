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Pronostico Atletico Madrid-Barcellona: raggiungono il record

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Atletico Madrid-Barcellona è una gara della dodicesima giornata della Liga spagnola e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico e dove vederla 

Nella storia della Liga solamente due squadre, fino ad oggi, sono riuscite a vincere per cinque volte di fila in trasferta sul campo dell’Atletico Madrid: l’Athletic Bilbao e il Real Madrid. Oggi il Barcellona è fermo a quattro, ma ha la possibilità di toccare questo record.

Pronostico Atletico Madrid-Barcellona
Pronostico Atletico Madrid-Barcellona: raggiungono il record (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ha messo alle spalle le due sconfitte di fila la squadra di Flick contro PSG e Real. Lo ha fatto con il solito metodo: quello di andare ad attaccare sempre le squadre avversarie. Con una forza straordinaria. Mentre l’Atletico ha dimostrato contro il Bayern Monaco (la vittoria dei tedeschi non è mai stata in discussione) di non vivere un momento felice. E questa sconfitta, la prima in casa dopo tempo immemore (era maggio contro il Celta Vigo) potrebbe pesare nelle gambe ma soprattutto nella testa.

Da un lato c’è il sogno aggancio in classifica, dall’altro la voglia di allungare. Ecco, crediamo che la seconda opzione sia ad oggi la migliore possibile. Perché il Barcellona è più forte dell’Atletico e ha dei giocatori in forma, sia mentale che fisica, che faranno senza dubbio la differenza. Ma il pronostico completo andiamo sotto.

Come vedere Atletico Madrid-Barcellona in diretta tv e streaming

Come vedere Atletico Madrid-Barcellona
Come vedere Atletico Madrid-Barcellona in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Atletico Madrid-Barcellona, gara valida per la dodicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet. La gara inoltre si potrà vedere in maniera gratuita sulle reti Mediaset: l’appuntamento è su Italia 1. 

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Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata 1.77 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.30 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Gol, over, e vittoria esterna. La vediamo così questa partita della Liga. Una sfida che Flick porterà a casa.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Barcellona

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Simeone, Barrios, Koke, Baena; Lee, Alvarez. 
BARCELLONA (4-2-3-1): Garcia; Farinas, Cubarsì, Martin, Cancelo; de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermin, Gordon; Raphinha. 

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2

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