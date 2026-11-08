Pronostico Atletico Madrid-Barcellona: raggiungono il record

Atletico Madrid-Barcellona è una gara della dodicesima giornata della Liga spagnola e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Nella storia della Liga solamente due squadre, fino ad oggi, sono riuscite a vincere per cinque volte di fila in trasferta sul campo dell’Atletico Madrid: l’Athletic Bilbao e il Real Madrid. Oggi il Barcellona è fermo a quattro, ma ha la possibilità di toccare questo record.

Ha messo alle spalle le due sconfitte di fila la squadra di Flick contro PSG e Real. Lo ha fatto con il solito metodo: quello di andare ad attaccare sempre le squadre avversarie. Con una forza straordinaria. Mentre l’Atletico ha dimostrato contro il Bayern Monaco (la vittoria dei tedeschi non è mai stata in discussione) di non vivere un momento felice. E questa sconfitta, la prima in casa dopo tempo immemore (era maggio contro il Celta Vigo) potrebbe pesare nelle gambe ma soprattutto nella testa.

Da un lato c’è il sogno aggancio in classifica, dall’altro la voglia di allungare. Ecco, crediamo che la seconda opzione sia ad oggi la migliore possibile. Perché il Barcellona è più forte dell’Atletico e ha dei giocatori in forma, sia mentale che fisica, che faranno senza dubbio la differenza. Ma il pronostico completo andiamo sotto.

Come vedere Atletico Madrid-Barcellona in diretta tv e streaming

La sfida Atletico Madrid-Barcellona, gara valida per la dodicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet. La gara inoltre si potrà vedere in maniera gratuita sulle reti Mediaset: l’appuntamento è su Italia 1.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata 1.77 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.30 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Gol, over, e vittoria esterna. La vediamo così questa partita della Liga. Una sfida che Flick porterà a casa.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Barcellona

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Simeone, Barrios, Koke, Baena; Lee, Alvarez.

BARCELLONA (4-2-3-1): Garcia; Farinas, Cubarsì, Martin, Cancelo; de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermin, Gordon; Raphinha.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2