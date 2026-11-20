I pronostici di venerdì 20 novembre, ripartono alcuni dei principali campionati dopo la sosta. Il Bayern Monaco vuole la vetta solitaria, l’Athletic Bilbao punta a entrare tra le prime sei.
Bundesliga e Liga sono tra i primi campionati a riaprire i battenti dopo la sosta di novembre per gli impegni delle nazionali. Il Bayern Monaco all’Allianz Arena inaugura la decima giornata del massimo campionato tedesco ospitando il Colonia. I bavaresi finora non sono stati la solita schiacciasassi (6 vittorie e 3 pareggi) e devono condividere la vetta con il Borussia Dortmund. La squadra di Vincent Kompany è ancora imbattuta dopo 9 giornate e può vantare un attacco da 29 reti: il pareggio nel Klassiker, tuttavia, ha dimostrato che anche Kane e compagni possono concedere qualcosa.
Il Colonia arriva invece a Monaco di Baviera con altri pensieri. Due vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte hanno lasciato la squadra al quindicesimo posto, appena due lunghezze sopra la zona retrocessione. Il pareggio contro l’Union Berlino e il KO interno con il Leverkusen hanno allungato una serie poco incoraggiante: una sola vittoria nelle ultime sette giornate. La vittoria dei padroni di casa è dunque l’esito più probabile, poiché i bavaresi hanno qualità, profondità e motivazioni per conquistare l’intera posta in palio in un match in cui segneranno verosimilmente almeno 2 gol.
In Liga, invece, l’Athletic Bilbao va a caccia dei tre punti contro l’Espanyol per volare tra le prime sei. Quattro infatti i risultati positivi consecutivi della squadra di Edin Terzic, che al San Mames hanno come sempre una marcia in più.
Pronostici: la scelta del Veggente
• MULTIGOL 2-4 CASA+MULTIGOL 0-2 OSPITE in Bayern Monaco-Colonia, Bundesliga, ore 20:30
Vincenti
- INDEPENDIENTE DEL VALLE (in Independiente del Valle-Macará, Serie A Ecuador, ore 18:00)
- VIKTORIA COLONIA (in Havelse-Viktoria Colonia, 3. Liga, ore 19:00)
- ATHLETIC BILBAO (in Athletic Bilbao-Espanyol, Liga, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Den Bosch-VVV Venlo, Eerste Divisie, ore 20:00
- Barnsley-Sheffield Wednesday, League One, ore 21:00
- Porto-USC Paredes, Taça de Portugal, ore 21:45
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Al Ahli-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 18:30
- Molde-Bodø/Glimt, Eliteserien, ore 19:00
- Volendam-Jong Ajax, Eerste Divisie, ore 20:00
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.03 GOLDBET; 6.13 SPORTBET; 6.03 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1+GOL in Verona-Cesena, Serie B, ore 20:30
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