I pronostici di venerdì 20 novembre, ripartono alcuni dei principali campionati dopo la sosta. Il Bayern Monaco vuole la vetta solitaria, l’Athletic Bilbao punta a entrare tra le prime sei.

Bundesliga e Liga sono tra i primi campionati a riaprire i battenti dopo la sosta di novembre per gli impegni delle nazionali. Il Bayern Monaco all’Allianz Arena inaugura la decima giornata del massimo campionato tedesco ospitando il Colonia. I bavaresi finora non sono stati la solita schiacciasassi (6 vittorie e 3 pareggi) e devono condividere la vetta con il Borussia Dortmund. La squadra di Vincent Kompany è ancora imbattuta dopo 9 giornate e può vantare un attacco da 29 reti: il pareggio nel Klassiker, tuttavia, ha dimostrato che anche Kane e compagni possono concedere qualcosa.

Il Colonia arriva invece a Monaco di Baviera con altri pensieri. Due vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte hanno lasciato la squadra al quindicesimo posto, appena due lunghezze sopra la zona retrocessione. Il pareggio contro l’Union Berlino e il KO interno con il Leverkusen hanno allungato una serie poco incoraggiante: una sola vittoria nelle ultime sette giornate. La vittoria dei padroni di casa è dunque l’esito più probabile, poiché i bavaresi hanno qualità, profondità e motivazioni per conquistare l’intera posta in palio in un match in cui segneranno verosimilmente almeno 2 gol.

In Liga, invece, l’Athletic Bilbao va a caccia dei tre punti contro l’Espanyol per volare tra le prime sei. Quattro infatti i risultati positivi consecutivi della squadra di Edin Terzic, che al San Mames hanno come sempre una marcia in più.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 2-4 CASA+MULTIGOL 0-2 OSPITE in Bayern Monaco-Colonia, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

INDEPENDIENTE DEL VALLE (in Independiente del Valle-Macará, Serie A Ecuador, ore 18:00)

(in Independiente del Valle-Macará, Serie A Ecuador, ore 18:00) VIKTORIA COLONIA (in Havelse-Viktoria Colonia, 3. Liga, ore 19:00)

(in Havelse-Viktoria Colonia, 3. Liga, ore 19:00) ATHLETIC BILBAO (in Athletic Bilbao-Espanyol, Liga, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Den Bosch-VVV Venlo , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Barnsley-Sheffield Wednesday , League One, ore 21:00

, League One, ore 21:00 Porto-USC Paredes, Taça de Portugal, ore 21:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Ahli-Al Nassr , Saudi Pro League, ore 18:30

, Saudi Pro League, ore 18:30 Molde-Bodø/Glimt , Eliteserien, ore 19:00

, Eliteserien, ore 19:00 Volendam-Jong Ajax, Eerste Divisie, ore 20:00

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.03 GOLDBET; 6.13 SPORTBET; 6.03 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Verona-Cesena, Serie B, ore 20:30