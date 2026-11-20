Nizza-PSG è una partita dell’undicesima giornata di Ligue 1: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming

Nelle ultime sei giornate di campionato, solamente il Nizza, nella massima serie francese, è riuscito a tenere il passo del PSG. I padroni di casa infatti sono al secondo posto per punti fatti in questa classifica. Insomma, la prima sosta ai rossoneri ha fatto bene.

Ma adesso, la ripresa, è assai complicata. Il PSG, dopo un avvio di stagione sicuramente un poco al di sotto delle aspettative (la stessa cosa era successa lo scorso anno) la squadra che ha vinto tutto nel corso degli ultimi anni ha inserito la marcia giusta e non ha nessuna intenzione di fermarla. Anche perché dietro le altre spingono. Vero che alla lunga il PSG non avrà nessun problema a vincere il campionato e lo sappiamo, ma incombe anche la Champions e prima di Natale ci sarà una sfilza di partite da affrontare e quindi è sempre meglio mettere fieno in cascina.

Gli ospiti hanno vinto entrambe le partite dell’anno scorso senza subire gol. Un punto, questo, che potrebbe essere ribaltato dalla forza offensiva che comunque ha dimostrato di avere il Nizza in questo avvio. Ma sulla vittoria finale, non pensiamo ci possano essere dei dubbi minimi. Ecco, la partita ha una squadra padrona.

Come vedere Nizza-PSG in streaming

Nizza-PSG è in programma sabato alle 17:15. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.

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Il pronostico

Torna come ha lasciato il PSG, con una vittoria. Ma magari il Nizza riuscirà anche a trovare almeno un rete nel corso del match. Partita, insomma, da almeno tre gol complessivi, pure.

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Le probabili formazioni di Nizza-PSG

NIZZA (3-4-2-1): Diuof; Seidu, Ndayyshimine, Abdelmonem; Clauss, Coulibaly, Bouadoui, Nkounkou; Diop, Amoura; Wahi.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez; Neves, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Torres, Doue.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3