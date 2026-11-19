Bayern Monaco-Colonia è una partita di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Bayern Monaco torna in campo con un disegno ben preciso in mente: mettere pressione al Borussia Dortmund e difendere il primato in Bundesliga. La squadra di Vincent Kompany è ancora imbattuta dopo nove giornate e può vantare un attacco da 29 reti, ma il pareggio nel Klassiker ha dimostrato che anche la capolista può concedere qualcosa.

La reazione, comunque, non si è fatta attendere. Dopo il 2-2 contro il Dortmund, i bavaresi hanno superato l’Atletico Madrid in Champions League e conquistato tre punti preziosi sul campo del Mainz. Il bilancio in campionato parla di sei vittorie e tre pareggi: 21 punti, gli stessi dei rivali gialloneri, ma una differenza reti nettamente migliore.

Il Colonia arriva invece a Monaco con ben altri pensieri. Due vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte hanno lasciato la squadra al quindicesimo posto, appena due lunghezze sopra la zona retrocessione. Il pareggio contro l’Union Berlino e il ko interno con il Bayer Leverkusen hanno allungato una serie poco incoraggiante: una sola vittoria nelle ultime sette giornate. Il divario di condizione e ambizioni è insomma piuttosto evidente.

Come vedere Bayern Monaco-Colonia in diretta tv e streaming

La partita Bayern Monaco-Colonia, valida per la decima giornata di Bundesliga, si gioca venerdì alle ore 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

La differenza tra le due squadre è considerevole e non riguarda soltanto la posizione in classifica. Il Bayern ha dimostrato di poter produrre occasioni e gol con continuità, mentre il Colonia fatica a trovare risultati e dovrà affrontare una trasferta complicatissima in un momento delicato della propria stagione.

La vittoria dei padroni di casa è l’esito più probabile, poiché i bavaresi hanno qualità, profondità e motivazioni per conquistare l’intera posta in palio: difficile immaginare che la squadra ospite riesca a fermare la capolista proprio all’Allianz Arena.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Colonia

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Kim, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Karl; Kane.

COLONIA (4-2-3-1): Schwäbe; Sebulonsen, Özkacar, Martel, Lund; Kaminski, Jóhannesson; Maina, Malek El Mala, Said El Mala; Ache (o Kainz).

POSSIBILE RISULTATO: 3-0