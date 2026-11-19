Medvedev e Tiafoe si affronteranno il 20 novembre alle ATP Finals: precedenti, risultati nel girone e analisi di una sfida decisiva per la semifinale.

Daniil Medvedev ha un conto da regolare con Frances Tiafoe. L’americano, come si ricorderà, è stato l’ultimo a batterlo in uno Slam, agli US Open dello scorso settembre, quando riuscì a imporsi in tre set al termine di una battaglia. Adesso i due si ritrovano alle ATP Finals di Torino, con una posta in palio ancora più importante di quanto non lo fosse in quella circostanza: il vincitore conquisterà un posto in semifinale, mentre per lo sconfitto il torneo finirà qui.

Il russo arriva a questo appuntamento dopo aver alternato una buona prestazione contro Flavio Cobolli, superato 7-6 6-3, alla sconfitta contro Carlos Alcaraz, che gli ha lasciato appena sei game. Stesso bilancio per Tiafoe, che ha fin qui collezionato una vittoria e una sconfitta: dopo il netto ko contro lo spagnolo all’esordio, ha reagito battendo Cobolli 7-6 6-0, giocando un tennis decisamente più convincente.

I precedenti ufficiali sorridono a Medvedev, ma l’ultimo incrocio dimostra che l’americano può rappresentare un avversario particolarmente scomodo. Il russo ha dalla sua una maggiore continuità nel corso della stagione e una notevole capacità di adattarsi alle condizioni indoor. Tiafoe, invece, può contare su un tennis esplosivo e su una notevole velocità di esecuzione, caratteristiche che gli consentono di cambiare improvvisamente l’inerzia degli scambi.

Medvedev-Tiafoe: il pronostico

Le valutazioni della vigilia indicano Medvedev come favorito e la scelta appare comprensibile: l’ex numero 1 del ranking Atp dispone di un gioco estremamente solido da fondo campo, risponde con grande profondità e riesce spesso a neutralizzare le accelerazioni degli avversari. Anche il servizio, soprattutto sul cemento indoor, può garantirgli numerosi punti diretti e alleggerire la pressione nei turni di battuta.

Tiafoe ha dimostrato di poterlo battere, ma dovrà ripetere una prestazione di altissimo livello per riuscire a sorprenderlo nuovamente. L’americano tende ad affidarsi molto alle proprie accelerazioni e, quando perde continuità, può concedere spazio a un giocatore metodico come il russo. Considerando il rendimento complessivo, il bilancio dei confronti diretti e la maggiore affidabilità di Medvedev, puntiamo sul successo del russo. La posta in palio è altissima, ma Daniil sembra avere più strumenti per gestire una partita così delicata, che presumiamo però possa evolversi in 3 set.

Medvedev in Medvedev-Tiafoe