Mercoledì Bolelli e Vavassori affronteranno Krawietz e Puetz alle Atp Finals: il precedente dello scorso anno, il momento delle coppie e il pronostico.

Bolelli e Vavassori arrivano all’ultimo appuntamento del girone delle ATP Finals con una ferita ancora aperta. Non è soltanto il ricordo della sconfitta dello scorso anno contro Kevin Krawietz e Tim Puetz, arrivata dopo aver mancato un match point: è soprattutto la consapevolezza di aver perso entrambe le prime due partite dell’edizione 2026 senza riuscire a conquistare neppure un set. Venerdì, a Torino, gli azzurri proveranno a evitare un’altra uscita amara contro una coppia che conoscono molto bene.

Il secondo ko è arrivato contro Christian Harrison e Neal Skupski, capaci di imporsi 6-3 6-4 in appena 67 minuti. Una prestazione complicata per gli italiani, che non sono riusciti a procurarsi nemmeno una palla break e hanno subito un break in ciascun parziale. Dopo la sconfitta per 6-4 6-4 contro Granollers e Zeballos all’esordio, la situazione nel girone è diventata estremamente difficile: la qualificazione non è ancora matematicamente esclusa, ma servirebbero una vittoria netta nell’ultimo incontro e una serie di risultati favorevoli.

Krawietz e Puetz, invece, hanno cominciato il torneo battendo Harrison e Skupski con un netto 6-1 6-3. I tedeschi, campioni alle Finals nel 2024, hanno già dimostrato di saper gestire questo tipo di appuntamento e possono contare su un’esperienza importante nei momenti decisivi. Il loro secondo incontro contro Granollers e Zeballos è in programma venerdì.

Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz: il pronostico

Il bilancio dei confronti diretti ufficiali è favorevole ai tedeschi, che conducono 4-3. Il precedente più doloroso per Bolelli e Vavassori risale proprio alle Finals del 2025: Krawietz e Puetz riuscirono ad annullare un match point prima di vincere 7-6 4-6 13-11 al super tie-break. In quell’occasione gli italiani avevano già conquistato il primo posto nel girone, mentre i tedeschi erano eliminati. Anche gli altri incroci raccontano una rivalità equilibrata: Bolelli e Vavassori si erano imposti nella finale di Adelaide del 2025, mentre Krawietz e Puetz avevano vinto quella di Halle.

Questa volta, però, il momento delle due coppie suggerisce uno scenario differente. Gli azzurri sono apparsi poco incisivi al servizio e soprattutto in risposta, mentre i tedeschi hanno già mostrato una buona solidità nel loro incontro d’esordio. La pressione del pubblico di casa potrebbe dare una spinta a Bolelli e Vavassori, ma il rendimento delle prime due giornate lascia qualche dubbio sulla loro capacità di invertire la rotta. La nostra preferenza va quindi a Krawietz e Puetz, che hanno maggiori garanzie in questo momento e possono sfruttare le difficoltà degli avversari.

Krawietz/Puetz in Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz