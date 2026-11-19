Verona-Cesena è una gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla.

La risalita del Verona in Serie B riparte dall’impegno interno contro il Cesena nell’anticipo di venerdì sera. Per la truppa di Marco Baroni è sicuramente un momento positivo, visto che questa squadra arriva all’appuntamento dopo cinque risultati utili di fila.

Cinque sono anche gli utili di fila in casa: il Verona in questa stagione ha perso solamente alla prima giornata contro l’Ascoli davanti al pubblico amico. Insomma, c’è da stare sereni soprattutto perché il cammino esterno del Cesena è tutt’altro che invidiabile. La formazione allenata da Diamanti fuori casa ha faticato sin dalle prime giornate: due vittorie e due pareggi gli ultimi quattro risultati. I bianconeri avrebbero potuto fare decisamente di meglio.

Il Verona, poi, tra le altre cose, come rosa è una delle migliori del campionato cadetto, visto che ha cambiato poco rispetto all’anno scorso e soprattutto ha inserito qualche giocatore di qualità. In poche parole, la corsa dovrebbe continuare. Tre punti che valgono moltissimo.

Come vedere Verona-Cesena in diretta tv e in streaming

Verona-Cesena in programma venerdì alle 20:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Identiche – ed entrambe in calo – le quote della vittoria del Verona ma anche quella del GOL. Ci fidiamo comunque di più della prima soluzione, viste le qualità della formazione allenata da Marco Baroni. La corsa riprende senza interruzioni.

Le probabili formazioni di Verona-Cesena

VERONA (4-3-3): Perilli; Zappa, Slotsager, Edmundsson, Frese; Harroui, Le Borgne, Bernede; Sezonienko, Mosquera, Sarr.

CESENA (4-3-3): Siano; Ciofi, Gelli, Mangraviti, Frabotta; Bisoli, Bohinen, Pagano; D’Andrea, Shpendi, Druiventak.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1