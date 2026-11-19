Pronostici Champions League femminile: in programma oggi la seconda parte del quinto turno della League Phase. Ecco le nostre scelte
Si entra nella fase decisiva anche della Champions League femminile. Oggi, giovedì 19 novembre, è infatti in programma la quinta giornata della League Phase. In totale sono sei le partite che si giocano in questa manifestazione nella prima fase. E ci sono ancora molte cose da dire.
La classifica è corta e anche se qualche squadra ormai ha poco da chiedere, tutte le altre si giocano un posto o nelle prime quattro – che vanno direttamente ai quarti di finale – oppure nelle altre otto che hanno accesso ai playoff. Insomma, novanta minuti di assoluta passione e andiamo a vedere insieme quello che potrebbe succedere nel corso delle partite in programma questa sera.
Pronostici Champions League femminile: ecco le scelte
Cinque le partite in programma e partiamo dalla Roma che va a giocare sul campo del Benfica. Le giallorosse di Piovani, prime a punteggio pieno in Serie A, con una vittoria possono dirsi quasi sicure del posto dentro i playoff. E le portoghesi non fanno paura. Il momento poi per le italiane è ottimo. Ci sta la vittoria esterna.
Come di vittoria esterna possiamo parlare nel match tra Austria Vienna e Bayern Monaco. Pochi dubbi sulla forza delle tedesche che possono chiudere tra le prima quattro e andare direttamente ai quarti di finale. La sfida da GOL, invece, è quella tra Arsenal e Lione, il big match di giornata, tra due club che possono arrivare in fondo alla competizione. In questo caso lo spettacolo è davvero assicurato per tutti. Una partita da vedere assolutamente.
Dovrebbe vincere il Paris FC in casa contro il Koge. Mentre il Barcellona non è nemmeno da menzionare. Le quote sono troppo basse, anche quella dell’Over, e al momento non c’è possibilità di pensare ad altro. Ecco se la volete inserire la vittoria delle catalane è assicurata. Noi non lo facciamo.
Sotto potete vedere tutte le nostre scelte, qui vi diciamo che su GoldBet, la multipla in questione, ha un valore di 7,62 volte la posta.
Benfica-Roma 2
Arsenal-Lione GOL
Paris FC-Koge 1
Austria Vienna-Bayern Monaco 2
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