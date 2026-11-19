I pronostici di giovedì 19 novembre, le giallorosse di Gianpiero Piovani sognano il colpaccio a Lisbona in casa del Benfica ma il big match è quello tra Arsenal e Lyonnes.

La Champions League femminile entra nella sua fase decisiva. Oggi è infatti in programma la giornata numero 5 della League Phase: la classifica maxi-classifica è corta e, nonostante qualche squadra ormai abbia poco da chiedere, tutte le altre si giocano un posto o nelle prime quattro – che vanno direttamente ai quarti – oppure nelle altre otto che hanno accesso ai playoff. Insomma, novanta minuti di assoluta passione e andiamo a vedere insieme quello che potrebbe succedere nel corso delle partite in programma questa sera.

Partiamo dalla Roma che va a giocare sul campo del Benfica. Le giallorosse di Gianpiero Piovani, prime a punteggio pieno in Serie A, con una vittoria possono dirsi quasi sicure del posto dentro i playoff. E le portoghesi non fanno paura. Il momento poi per le italiane è ottimo. Ci sta la vittoria esterna o comunque un risultato positivo a Lisbona.

Di vittoria esterna si può parlare nel match tra Austria Vienna e Bayern Monaco. Pochi dubbi sulla forza delle tedesche che possono chiudere tra le prime quattro e andare direttamente ai quarti: prevediamo un successo ampio. La sfida da Gol, invece, è quella tra Arsenal e Lyonnes, il big match di giornata, tra due club che possono entrambi arrivare in fondo alla competizione. In questo caso lo spettacolo è davvero assicurato per tutti.

Dovrebbe vincere infine il Paris FC in casa contro il Køge, mentre il Barcellona, impegnato con le svizzere del Servette, non è nemmeno da menzionare. Le quote sono troppo basse, anche quella dell’Over, e al momento non c’è possibilità di pensare ad altro.

Nella notte la palla rotola anche in Brasile e negli USA: in MLS cominciano i playoff con Orlando-Cincinnati e Seattle Sounders-Real Salt Lake.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+MULTIGOL 1-4 in Seattle Sounders-Real Salt Lake, MLS, ore 04:00

Vincenti

PARIS FC (in Paris FC-HB Køge, Champions League femminile, ore 18:45)

(in Paris FC-HB Køge, Champions League femminile, ore 18:45) MONTEVIDEO CITY TORQUE (in Progreso-Montevideo City Torque, Liga Auf Uruguaya Clausura, ore 20:30)

(in Progreso-Montevideo City Torque, Liga Auf Uruguaya Clausura, ore 20:30) ROMA O PAREGGIO (in Benfica-Roma, Champions League femminile, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Austria Vienna-Bayern Monaco , Champions League femminile, ore 18:45

, Champions League femminile, ore 18:45 Fredericia-Hillerød, Betinia Liga Danimarca, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Arsenal-Lyonnes , Champions League femminile, ore 21:00

, Champions League femminile, ore 21:00 Orlando City-Cincinnati, MLS, ore 01:30

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 3.26 GOLDBET; 3.41 SPORTBET; 3.26 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Vasco-Internacional, Brasileirao, ore 23:30