San Paolo-Fluminense è una partita valida per la trentacinquesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì all’01:30 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’ultimo turno infrasettimanale del Brasileirao 2026, che coincide con la giornata numero 35, si conclude con la sfida del MorumBIS tra San Paolo e Fluminense, due squadre rispettivamente in lotta per un posto nelle prossime Copa Sudamericana e Copa Libertadores. Iniziamo dal Flu, che nel momento in cui scriviamo è quarto in classifica, a -3 dal Cruzeiro terzo e con un margine di tre punti sull’Athletico Paranaense quinto, sorpassato di recente grazie alle due vittorie di fila contro Internacional (2-1) e Vitoria (0-3).

Un doppio successo importantissimo per arrivare con il morale a mille al rush finale, in una stagione in cui non è certo filato tutto liscio. A cominciare dal rendimento in trasferta, non all’altezza delle ambizioni della squadra di Marcao: fuori casa il Tricolor Carioca ha conquistato solo 4 vittorie e nel complesso ha racimolato 18 punti in 17 gare, numeri in netta controtendenza ad esempio con quelli casalinghi (davanti al proprio pubblico soltanto Palmeiras e Flamengo, le prime due della classe, hanno fatto meglio).

Thiago Silva e compagni proveranno a rimpinguare il bottino di punti lontano dal Maracana contro un San Paolo che rischia di uscire pure dalle prime 11 e di non qualificarsi alla Sudamericana.

San Paolo discontinuo

La discontinuità è stata sempre un tratto distintivo del Tricolor Paulista quest’anno: tra fine ottobre e inizio novembre la formazione di Dorival Jr. non ha saputo sfruttare l’entusiasmo per le due vittorie con Vitoria e Vasco, non vincendo nessuna delle tre gare successive (due pareggi e una sconfitta). Il San Paolo è decimo ma quando scenderà in campo per affrontare il Fluminense potrebbe essere stato superato da qualcuna del nutrito gruppo di squadre alle sue spalle, pronte ad approfittare di un passo falso.

Le assenze potrebbero condizionare le scelte di Dorival. Il San Paolo dovrà infatti rinunciare a Luciano, Newton e Ferreirinha, tutti squalificati per somma di ammonizioni, oltre a Sabino e Aurelio Buta, indisponibili fino al termine della stagione per problemi fisici. Il tecnico potrebbe quindi puntare su una difesa a tre con l’ex Atalanta Toloi, Arboleda e Osorio, affidando le corsie esterne a Pedro Lima e Iago. In avanti, Calleri e Artur dovrebbero comporre il reparto offensivo, con Bobadilla incaricato di dare qualità alla manovra.

Anche il Fluminense deve fare i conti con qualche indisponibilità: Kennedy, Alisson e Matheus Martinelli restano fuori, mentre Wesley Nata è tornato ad allenarsi e rappresenta un’opzione dalla panchina. Marcao dovrebbe comunque confermare l’ossatura della squadra reduce dalle ultime due vittorie, con Thiago Silva a guidare la difesa e Hulk come riferimento avanzato, supportato dalla velocità di Soteldo e Canobbio.

Come vedere San Paolo-Fluminense in diretta tv e in streaming

La sfida San Paolo-Fluminense, in programma nella notte tra giovedì e venerdì all’01:30 (ora italiana), non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Il pronostico

I precedenti sorridono al Fluminense, che ha vinto gli ultimi 2 scontri diretti, compreso il netto 6-0 di un anno fa. Il San Paolo, inoltre, non è riuscito a mantenere la porta inviolata nelle ultime 6 sfide contro il Flu. Il quadro suggerisce una partita equilibrata: il Tricolor Paulista ha un rendimento interno solido, ma deve fronteggiare assenze pesanti e un avversario in fiducia, che ha trovato maggiore continuità proprio nelle ultime giornate. Il Fluminense sembra avere qualcosa in più sul piano della condizione, ma le difficoltà lontano da casa impediscono di considerarlo nettamente favorito. La soluzione più interessante è puntare su una gara con entrambe le squadre a segno, all’interno di una partita più equilibrata del previsto.

Le probabili formazioni di San Paolo-Fluminense

SAN PAOLO (3-5-2): Rafael; Toloi, Arboleda, Osorio; Pedro Lima, Djhordney, Bobadilla, Lucas Moura, Iago; Artur, Calleri.

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fábio; Arana, Freytes, Thiago Silva, Guga; Nonato, Hércules; Soteldo, Acosta, Canobbio; Hulk.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2