Vasco-Internacional è una partita della trentacinquesima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì alle 23:30 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Vasco fa parte di quel nutrito gruppo di squadre che proveranno fino alla fine a qualificarsi per la prossima Copa Sudamericana. A quattro giornate dal termine, il club di Rio de Janeiro occupa l’undicesima posizione nella classifica del Brasileirao, l’ultima utile per staccare il pass per la seconda competizione continentale. Vietato mollare, dunque, dal momento che alle spalle ci sono squadre che restano in attesa di un passo falso del Gigante da Colina per attuare il sorpasso (Botafogo e Coritiba, per esempio, entrambe a -2).

Per la squadra guidata dal tecnico portoghese Pedro Emanuel – il suo arrivo, lo scorso luglio, è stato un toccasana – è un momento indubbiamente positivo, al netto dell’eliminazione dalla Copa do Brasil avvenuta lo scorso 8 novembre al termine della doppia semifinale con il Palmeiras (i rigori hanno premiato il Verdao). Nonostante quella delusione, il Vasco sta trovando continuità in campionato e lo dimostra il fatto che abbia ottenuto tre vittorie nelle ultime quattro giornate, arrendendosi solamente al Flamengo capolista. Tra i difetti di questa squadra c’è però una difesa che imbarca ancora troppe reti, non a caso il saldo tra gol segnati e gol incassati è negativo (45 contro 50). Da migliorare anche il rendimento casalingo: gli uomini di Pedro Emanuel hanno vinto soltanto una delle ultime tre gare casalinghe mentre i due successi più recenti (Athletico Paranaense e Chapecoense) sono arrivati fuori casa.

Internacional malissimo in trasferta

La sfida con l’Internacional è un’occasione da sfruttare: il Colorado, infatti, pur essendo fuori dalla zona rossa ha appena un punto in più sulla quartultima e in trasferta ne ha vinta a malapena una da aprile (15 punti su 51 disponibili).

A dare un po’ di respiro al tecnico Eduardo Baptista sono state le due vittorie casalinghe consecutive contro Botafogo (3-0) e Coritiba (1-0), quest’ultima decisa da un calcio di rigore di Alerrandro in pieno recupero.

Il Vasco potrebbe inoltre recuperare alcuni elementi importanti. Thiago Mendes, Santi Sosa e Nuno Moreira sono tornati ad allenarsi con il gruppo e hanno buone possibilità di essere convocati. Restano invece indisponibili Tchê Tchê, Cauan Barros e Carlos Cuesta, mentre Renan è ancora da valutare dopo la sostituzione nell’ultima partita. In avanti, Bruno Duarte sembra aver ritrovato il giusto feeling con il gol dopo la doppietta contro la Chapecoense e dovrebbe continuare a guidare il reparto offensivo insieme ad Andrés Gómez. Anche l’Internacional deve fare i conti con diverse assenze. Maripán è squalificato, mentre Kayky, Rochet, Cunha e Arhin restano ai box per problemi fisici. La formazione ospite perde quindi un riferimento importante in difesa e dovrà affidarsi a Kauan Jesus tra i pali.

Come vedere Vasco-Internacional in diretta tv e in streaming

La sfida Vasco-Internacional, in programma giovedì alle 23:30 (ora italiana), non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Il pronostico

Nonostante l’Internacional abbia vinto 4 degli ultimi 7 scontri diretti e si sia imposto 4-1 nella gara d’andata, l’ago della bilancia si sposta sensibilmente verso i padroni di casa, considerando il momento delle due squadre e il rendimento deficitario del Colorado lontano da Porto Alegre. La vittoria del Vasco rappresenta dunque l’opzione principale, da abbinare magari all’Over 1.5, alla luce delle incertezze difensive troppo frequenti da parte degli uomini di Emanuel.

Le probabili formazioni di Vasco-Internacional

VASCO (4-2-3-1): Léo Jardim; Puma Rodriguez, Saldivia, Renan, Piton; Santiago Sosa, Thiago Mendes; Lescano, Andrés Gómez, Colidio; Bruno Duarte.

INTERNACIONAL (3-4-2-1): Kauan; Bruno Gomes, Mercado, Juninho; Aguirre, Villagra, Thiago Maia, Matheus Bahia; Carbonero, Vitinho; Alerrandro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1